La FIFA confirmó al árbitro de Argentina-Egipto: quién es François Letexier

El francés de 36 años fue designado para impartir justicia en el cruce de octavos de final del Mundial 2026. No registra antecedentes con la Selección Argentina mayor ni con Egipto y es considerado uno de los jueces de mayor proyección en Europa.

La FIFA oficializó este domingo las autoridades para el partido entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encargado de dirigir el encuentro será el francés François Letexier, quien hará su estreno con la Albiceleste mayor en un compromiso decisivo.

El partido se disputará este martes desde las 13 (hora argentina) en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, con un lugar en los cuartos de final en juego.

Sin antecedentes con la Selección mayor

Será la primera vez que Letexier arbitre un encuentro de la Selección Argentina absoluta.

Su único antecedente con un combinado nacional argentino se remonta al Mundial Sub 20 de 2023, cuando dirigió la victoria por 2-1 sobre Uzbekistán.

Del mismo modo, tampoco registra partidos arbitrados con la selección mayor de Egipto, por lo que ambos equipos tendrán su primer contacto con el juez francés.

Ya tuvo acción en el Mundial

En esta Copa del Mundo, Letexier ya fue designado para dos compromisos.

Primero dirigió el triunfo de Costa de Marfil por 1-0 frente a Ecuador durante la fase de grupos y posteriormente estuvo a cargo del empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Ahora tendrá una prueba de mayor exigencia con uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

Un árbitro en pleno ascenso

A sus 36 años, Letexier es considerado uno de los árbitros con mayor prestigio y proyección del fútbol europeo.

Debutó en la Ligue 1 en enero de 2016, cuando dirigió el encuentro entre Montpellier y Caen. Con apenas 28 años se convirtió en el árbitro más joven en la historia de la máxima categoría del fútbol francés.

Su crecimiento fue rápido. En 2017 recibió la escarapela FIFA y comenzó a dirigir partidos internacionales, debutando en un amistoso entre Bulgaria y Bosnia-Herzegovina.

Desde entonces sumó designaciones de primer nivel, entre ellas la final de la Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023, encuentros de la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos, consolidándose como una de las principales referencias del arbitraje europeo.

Una curiosidad con un campeón del mundo

Aunque nunca dirigió a la Selección Argentina, Letexier sí tuvo como protagonista a uno de los integrantes del plantel de Lionel Scaloni.

El pasado 22 de marzo expulsó a Nicolás Tagliafico durante la derrota del Olympique de Lyon por 2-1 frente a Mónaco en la Ligue 1, en una de las decisiones más recordadas del árbitro con un futbolista argentino.

La terna arbitral completa

La FIFA confirmó que el equipo arbitral para el encuentro entre Argentina y Egipto estará integrado por:

Árbitro: François Letexier (Francia).

François Letexier (Francia). Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia).

Cyril Mugnier (Francia). Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Mehdi Rahmouni (Francia). Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega).

Espen Eskås (Noruega). Asistente de reserva: Isaak Bashevkin (Noruega).

Con un juez de experiencia internacional y sin antecedentes con ninguno de los dos seleccionados, Argentina y Egipto ya conocen quién será el encargado de impartir justicia en un duelo que definirá el pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026.