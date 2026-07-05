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Scaloni mete mano en el equipo: analiza al menos tres cambios para enfrentar a Egipto

Tras el desgaste físico que demandó la victoria ante Cabo Verde en el alargue, el entrenador de la Selección Argentina prepara variantes para los octavos de final del Mundial 2026. Tagliafico, Paredes y Julián Álvarez pelean por un lugar entre los titulares.

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 13:04hs
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Scaloni mete mano en el equipo: analiza al menos tres cambios para enfrentar a Egipto

La Selección Argentina dejó atrás el sufrido triunfo sobre Cabo Verde y ya puso la mira en el próximo objetivo. Este domingo, el plantel volverá a entrenarse en Miami y, una vez finalizada la práctica, viajará hacia Atlanta, donde el martes desde las 13 enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Con apenas dos días de recuperación luego de un partido que se extendió durante 120 minutos, Lionel Scaloni comenzará a definir el equipo para un compromiso que marcará el inicio de la fase decisiva del torneo. Y todo indica que habrá modificaciones.

Un equipo con aire fresco en la Selección Argentina

Después de la exigencia física que representó el encuentro frente a Cabo Verde, el cuerpo técnico entiende que será necesario renovar algunas piezas para llegar con un equipo más fresco al choque frente a los africanos.

El sábado estuvo dedicado exclusivamente a trabajos regenerativos para los futbolistas que sumaron más minutos, mientras que la práctica de este domingo será la primera enfocada en aspectos tácticos y futbolísticos.

Además de la recuperación física, Scaloni buscará corregir cuestiones de funcionamiento que no lo dejaron conforme en la actuación del viernes, algo que él mismo reconoció en conferencia de prensa.

Tagliafico puede recuperar su lugar

Uno de los cambios que asoma con mayor fuerza está en el lateral izquierdo.

Nicolás Tagliafico dejó atrás las molestias físicas que lo habían relegado y tendría chances concretas de volver al equipo en reemplazo de Facundo Medina.

El defensor surgido en River fue titular durante la ausencia del jugador del Olympique de Lyon, pero terminó el partido ante Cabo Verde con calambres, una situación que podría inclinar la balanza a favor del experimentado lateral.

Nueva pulseada entre Lautaro y Julián

Otra de las incógnitas vuelve a instalarse en la ofensiva.

Lautaro Martínez comenzó el Mundial como titular, favorecido por el hecho de que Julián Álvarez llegaba con poco ritmo de competencia tras recuperarse de una lesión en el tobillo.

Sin embargo, el delantero del Inter no tuvo una buena producción frente a Cabo Verde y eso reabrió la pelea por el puesto.

Scaloni todavía no tomó una decisión definitiva y evaluará el estado físico de ambos antes de confirmar quién acompañará el ataque argentino frente a Egipto.

Paredes gana terreno

El mediocampo también podría presentar novedades.

Leandro Paredes dejó una muy buena imagen con su ingreso en el último partido y aparece como uno de los candidatos a meterse desde el arranque.

Si finalmente el volante de Boca ingresa al equipo, Alexis Mac Allister volvería a desempeñarse en una posición más cercana a la que ocupa habitualmente, luego de haber realizado un importante desgaste jugando más adelantado durante gran parte del Mundial.

Otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es el ingreso de Nicolás González, una variante que le daría mayor profundidad y agresividad ofensiva al equipo. En cualquiera de los dos escenarios, Thiago Almada es quien tiene más posibilidades de dejar la formación inicial.

Scaloni vuelve a apostar por los cambios

No sería la primera vez que el entrenador modifica el equipo en una instancia decisiva.

Durante el Mundial de Qatar sorprendió en varias oportunidades con cambios de nombres y esquemas que terminaron siendo determinantes para la conquista del título.

Ahora, con Egipto en el horizonte, el técnico campeón del mundo volvería a recurrir a esa fórmula para intentar encontrar la mejor versión de un equipo que, pese a seguir en carrera, sabe que deberá elevar su nivel para seguir soñando con el bicampeonato.

La práctica de este domingo y el entrenamiento previo en Atlanta terminarán de despejar las dudas, aunque todo indica que la Selección presentará una formación con varias caras nuevas para afrontar un duelo que puede marcar el rumbo de su participación en el Mundial 2026.

Scaloni Egipto Selección Argentina
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