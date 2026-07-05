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Colapinto, luego del GP de Gran Bretaña: "Fue una carrera muy buena"

El piloto argentino estuvo conforme al sumar por quinta vez en la temporada y quedar delante de Pierre Gasly.

5 de julio 2026 · 15:38hs
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Colapinto, luego del GP de Gran Bretaña: Fue una carrera muy buena

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, valoró que tuvo una carrera “muy buena” y destacó que pudo hacer una gran largada, en la que ganó cinco de los 10 puestos que remontó para terminar en el noveno lugar del Gran Premio de Gran Bretaña, la novena fecha de la Fórmula 1.

El pilarense remarcó que hizo “todo bien” y se quedó con el buen ritmo que marcó con las ruedas medias en la primera parte, que le hizo llegar desde el 19° lugar hasta el undécimo, además de mostrarse enojado con su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly.

Al finalizar la carrera británica en el noveno lugar, Colapinto pudo sumar otros dos puntos, puntuó en cinco carreras en lo que va del año y en tres de las últimas cinco, para mantenerse en el decimotercer puesto del campeonato de pilotos con 18 puntos, igualado en unidades con el Haas de Oliver Bearman y con 24 unidades de desventaja frente a su compañero.

En un fin de semana que aparentaba complicado luego de una clasificación decepcionante, el Alpine de Franco Colapinto demostró tener buen ritmo de carrera y, en una carrera en la que no tuvo errores y sostuvo momentos con buenos tiempos de vuelta, el argentino pudo avanzar desde el decimonoveno puesto hasta el noveno, al que llegó en las últimas vueltas, para sumar dos puntos.

El conformismo de Franco Colapinto

“Fue una carrera muy buena”, comenzó a desarrollar el argentino, que valoró haber conseguido una buena largada y reflexionó “a veces la injusticia llega a su fin y tenemos un poco de buena suerte”.

“Una fue para nuestro lado” continuó el pilarense, que destacó el ritmo que pudo sostener con las ruedas medias, en un primer stint que duró desde la largada hasta la vigesimotercera vuelta, para luego sentenciar: “hice todo bien”.

Luego de sostener que se trataba de una carrera “difícil” ya que el equipo era local, debido a que la fábrica en la que Alpine desarrolla el chasis y la aerodinámica del coche se sitúa en Enstone, Inglaterra, y se quedó con que fue un “día positivo”, que les deja “mucho para aprender y mejorar”, porque todavía están “muy complicados” para seguir el ritmo de los Racing Bulls y Audi, escuderías que de todas formas se sitúan por detrás de Alpine en el Mundial de constructores.

Por último, el argentino marcó que tuvo un problema con la capucha por lo que le cayó el flequillo sobre el ojo derecho, lo que lo hizo manejar las últimas vueltas con el mismo entrecerrado y le complicó el tránsito por las curvas rápidas.

Además, Colapinto marcó un inconveniente con su compañero de equipo, que se le fue encima y no le dejó lugar en el interior de la curva 5, en la primera vuelta, aunque prefirió no entrar en detalles: “vean la cámara a bordo, estuvo muy cerca. Lo hablaremos después”.

Colapinto Gran Bretaña Gasly
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