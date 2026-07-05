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Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

El Verdolaga abrirá la segunda rueda este domingo en Caballito sabiendo que una victoria lo dejará como único líder de la Zona A. San Telmo, por su parte, buscará confirmar su recuperación y alejarse de la zona baja.

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 12:03hs
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Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

La pelea por la cima de la Zona A de la Primera Nacional tendrá este domingo un capítulo clave en Caballito. Ferro recibirá a San Telmo desde las 15.30, con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de LPF Play, en un partido que puede modificar el liderazgo del campeonato.

El Verdolaga llega con un incentivo extra: la derrota de Deportivo Morón por 2-1 ante Defensores de Belgrano le abrió la posibilidad de quedar como único puntero si consigue un triunfo ante el Candombero.

Actualmente, Ferro y Morón comparten la cima con 34 puntos, aunque el conjunto dirigido por Juan Manuel Sara tiene un partido menos y ahora depende de sí mismo para terminar la jornada en soledad en lo más alto de la tabla.

Un cambio obligado en Ferro

Para este compromiso, Ferro deberá modificar su defensa. Misael Tarón llegó al límite de amonestaciones y no podrá estar disponible, por lo que Gustavo Canto volvería a la titularidad tras cumplir su fecha de suspensión.

La probable formación sería con Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Ángel González, Lautaro Parisi y Emanuel Dening.

El equipo de Sara buscará sostener el buen momento que atraviesa en el torneo y comenzar la segunda rueda con una victoria que le permita asumir el liderazgo absoluto de la categoría.

San Telmo quiere dar el golpe

Del otro lado estará un San Telmo que llega renovado después de cortar una larga sequía. En su última presentación venció 2-0 a Racing de Córdoba y dejó atrás una racha de siete partidos sin triunfos.

El Candombero intentará aprovechar el envión anímico para sumar en una cancha complicada y empezar a mirar más de cerca la zona de Reducido, aunque todavía se mantiene a tres puntos de los puestos de descenso y a seis de los lugares de clasificación.

El entrenador repetiría el mismo equipo que viene de ganar: Joaquín Enrico; Juan Ignacio Motroni, Leonel Pollacchi, Lázaro Brítez, Román Gamarra; Renzo Uriburu, Elías Brítez, Javier Iritier, Iñaki Larthirigoyen; Jerónimo Porto Lapegüe y Martín Batallini.

La tabla y la presión para Colón y Madryn

El resultado de Ferro será seguido con atención por Colón y Deportivo Madryn, que este domingo también se enfrentarán en Puerto Madryn. El Sabalero suma 29 puntos y el Aurinegro 28, por lo que ambos necesitan ganar para no perder terreno respecto del Verdolaga y Morón.

Más partidos de una jornada cargada

La fecha también tendrá otros encuentros importantes en la Primera Nacional. Racing de Córdoba visitará a Estudiantes de Caseros en el debut de Gustavo Coleoni como entrenador de la Academia, mientras que Acassuso buscará recuperarse frente a Chaco For Ever en Resistencia.

Además, Central Norte recibirá a San Miguel en Salta con un importante operativo de seguridad, y Mitre de Santiago del Estero enfrentará a All Boys con el estreno de Claudio “Pampa” Biaggio como nuevo director técnico, en un duelo clave por la permanencia.

Con varios equipos separados por pocos puntos, el inicio de la segunda rueda promete una lucha intensa tanto por el ascenso como por evitar el descenso en una de las categorías más parejas del fútbol argentino.

Ferro San Telmo Primera Nacional
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