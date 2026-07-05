Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El piloto argentino largó 19° en el Gran Premio de Gran Bretaña y terminó noveno tras una carrera inteligente y sin errores. Charles Leclerc se quedó con la victoria luego de aprovechar los inconvenientes de Kimi Antonelli.

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 12:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Franco Colapinto volvió a demostrar que atraviesa un gran momento en la Fórmula 1. El piloto argentino protagonizó una notable remontada en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde pasó de largar en la 19ª posición a finalizar noveno, resultado que le permitió sumar dos valiosos puntos para Alpine.

En una carrera cambiante y con un cierre cargado de emociones, el pilarense capitalizó los problemas que sufrieron algunos de sus rivales para meterse nuevamente en la zona de puntuación y confirmar su crecimiento en la máxima categoría.

Una remontada construida vuelta tras vuelta para Colapinto

El fin de semana había comenzado cuesta arriba para Colapinto. Un accidente durante la Q1 de la clasificación lo obligó a partir desde el penúltimo lugar de la grilla, lo que hacía pensar en una competencia destinada a limitar daños.

Sin embargo, el argentino respondió con una largada impecable. Ganó cinco posiciones en los primeros metros y, a partir de allí, construyó una carrera prolija, con buen ritmo y una estrategia acertada junto al equipo Alpine.

Durante buena parte de la prueba se mantuvo cerca de los diez primeros y todo indicaba que finalizaría 11°, aunque el desenlace terminó jugando a su favor.

Los incidentes que le abrieron la puerta a los puntos

A diez vueltas del final comenzaron a modificarse las posiciones de punta y también las del pelotón intermedio.

El italiano Kimi Antonelli sufrió un problema en la suspensión delantera derecha de su Mercedes y, además, recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista, situación que lo hizo perder terreno.

Poco después llegó otro golpe de escena: Max Verstappen se despistó y debió abandonar la competencia, provocando el ingreso del Safety Car.

Con esos incidentes, Colapinto escaló hasta la novena colocación y aseguró dos puntos que pueden resultar muy importantes para Alpine en el campeonato.

Además, volvió a terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien había partido 15° y cruzó la meta en la décima posición.

Leclerc volvió a festejar con Ferrari

La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, quien aprovechó una gran largada para adueñarse rápidamente del liderazgo y luego administró la ventaja hasta la bandera a cuadros.

El monegasco también se benefició de los inconvenientes mecánicos que sufrió Antonelli, quien había partido desde la pole position, y consiguió así el noveno triunfo de su trayectoria en la Fórmula 1.

George Russell, con Mercedes, finalizó segundo, mientras que Lewis Hamilton completó el podio con la otra Ferrari en una jornada muy positiva para la escudería italiana.

Un resultado que alimenta la confianza

Más allá de los incidentes que modificaron el clasificador, Colapinto volvió a aprovechar cada oportunidad que le presentó la carrera.

Después de un sábado complicado, el argentino mostró personalidad para recuperarse, ejecutó una competencia sin errores y volvió a llevar puntos a Alpine, ratificando que cada vez se siente más cómodo en la Fórmula 1.

El noveno puesto en Silverstone representa otro paso adelante para el joven piloto argentino, que sigue sumando experiencia y argumentos para consolidarse en la categoría más importante del automovilismo mundial.

Colapinto Silverstone Alpine
Noticias relacionadas
colapinto bajo el ritmo y largaro decimocuarto en la sprint del gp de gran bretana

Colapinto bajó el ritmo y largaró decimocuarto en la sprint del GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto lamentó la mala largada que tuvo.

Colapinto lamentó la complicada largada que tuvo: "Fue un día muy malo"

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Austria.

Russell ganó el GP de Austria y Colapinto finalizó 15° tras una mala largada

colapinto lamento un error en la clasificacion de austria: podria haber sido mejor

Colapinto lamentó un error en la clasificación de Austria: "Podría haber sido mejor"

Lo último

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Último Momento
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Ovación
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Cómo están los tocados de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Cómo están los "tocados" de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa