Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El piloto argentino largó 19° en el Gran Premio de Gran Bretaña y terminó noveno tras una carrera inteligente y sin errores. Charles Leclerc se quedó con la victoria luego de aprovechar los inconvenientes de Kimi Antonelli.

Franco Colapinto volvió a demostrar que atraviesa un gran momento en la Fórmula 1. El piloto argentino protagonizó una notable remontada en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde pasó de largar en la 19ª posición a finalizar noveno, resultado que le permitió sumar dos valiosos puntos para Alpine.

En una carrera cambiante y con un cierre cargado de emociones, el pilarense capitalizó los problemas que sufrieron algunos de sus rivales para meterse nuevamente en la zona de puntuación y confirmar su crecimiento en la máxima categoría.

Una remontada construida vuelta tras vuelta para Colapinto

El fin de semana había comenzado cuesta arriba para Colapinto. Un accidente durante la Q1 de la clasificación lo obligó a partir desde el penúltimo lugar de la grilla, lo que hacía pensar en una competencia destinada a limitar daños.

Sin embargo, el argentino respondió con una largada impecable. Ganó cinco posiciones en los primeros metros y, a partir de allí, construyó una carrera prolija, con buen ritmo y una estrategia acertada junto al equipo Alpine.

Durante buena parte de la prueba se mantuvo cerca de los diez primeros y todo indicaba que finalizaría 11°, aunque el desenlace terminó jugando a su favor.

Los incidentes que le abrieron la puerta a los puntos

A diez vueltas del final comenzaron a modificarse las posiciones de punta y también las del pelotón intermedio.

El italiano Kimi Antonelli sufrió un problema en la suspensión delantera derecha de su Mercedes y, además, recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista, situación que lo hizo perder terreno.

Poco después llegó otro golpe de escena: Max Verstappen se despistó y debió abandonar la competencia, provocando el ingreso del Safety Car.

Con esos incidentes, Colapinto escaló hasta la novena colocación y aseguró dos puntos que pueden resultar muy importantes para Alpine en el campeonato.

Además, volvió a terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien había partido 15° y cruzó la meta en la décima posición.

Leclerc volvió a festejar con Ferrari

La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, quien aprovechó una gran largada para adueñarse rápidamente del liderazgo y luego administró la ventaja hasta la bandera a cuadros.

El monegasco también se benefició de los inconvenientes mecánicos que sufrió Antonelli, quien había partido desde la pole position, y consiguió así el noveno triunfo de su trayectoria en la Fórmula 1.

George Russell, con Mercedes, finalizó segundo, mientras que Lewis Hamilton completó el podio con la otra Ferrari en una jornada muy positiva para la escudería italiana.

Un resultado que alimenta la confianza

Más allá de los incidentes que modificaron el clasificador, Colapinto volvió a aprovechar cada oportunidad que le presentó la carrera.

Después de un sábado complicado, el argentino mostró personalidad para recuperarse, ejecutó una competencia sin errores y volvió a llevar puntos a Alpine, ratificando que cada vez se siente más cómodo en la Fórmula 1.

El noveno puesto en Silverstone representa otro paso adelante para el joven piloto argentino, que sigue sumando experiencia y argumentos para consolidarse en la categoría más importante del automovilismo mundial.