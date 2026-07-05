Colón dio un golpe sobre la mesa, metió un triunfazo y se ilusiona con lo que viene

Colón logró dar vuelta el resultado y derrotó 2-1 como visitante a Deportivo Madryn. El equipo mostró carácter, personalidad y ambición para sumar los tres puntos

Colón jugó su mejor partido en el campeonato en condición de visitante, por el rival y el contexto . Llegó a este partido condicionado por varias bajas e incluso estuvo abajo en el marcador.

Sin embargo, dio una muestra de carácter se sobrepuso a las adversidades y terminó ganando de manera justificada . Derrotó 2-1 a Deportivo Madryn y ahora mira lo que viene con mucha más ilusión.

Y es que entró muy bien Franco García, volvió a marcar Alan Bonansea y además para lo que viene recuperará jugadores importantes a lo que hay que sumarles un par de refuerzos.

Era clave ganar para dejar atrás el partido contra Chaco For Ever. Una victoria que despeja las dudas y que sin dudas potenciará al equipo dirigido por Ezequiel Medrán.

Colón fue de menor a mayor

En los primeros minutos del partido fue Deportivo Madryn el que se mostró más decidido a buscar el primer gol. Y en ese primer cuarto de hora dispuso de un par de aproximaciones para inquietar a Colón.

Sin embargo, con el correr de los minutos, el Sabalero se fue acomodando mejor, se adelantó unos metros en el campo de juego y comenzó a jugar más cerca del arco rival.

Sin generar chances claras pero al menos desde la actitud se veía un equipo que intentaba ser protagonista. La opción más concreta para Colón fue a los 21' con un remate desviado de Ignacio Antonio.

Cuando se jugaban 34' Ezequiel Medrán se vio obligado a meter mano en el equipo, ya que Nicolás Thaller pidió el cambio por una molestia muscular y el DT decidió el ingreso de Agustín Toledo.

De esta manera, Federico Lértora pasó a jugar como primer marcador central y Toledo se posicionó como volante central. El partido era muy mal jugado, pero en ese contexto, Colón estaba mejor plantado.

Y a los 44' llegó Colón aprovechando una contra, pero Julián Marcioni dentro del área terminó rematando cruzando y la pelota se fue por el fondo del campo.

Colón terminó dejando una mejor imagen que su rival. Y es que si bien le faltó claridad en los metros finales, no sufrió en defensa y manejó mejor la pelota que Deportivo Madryn.

Un segundo tiempo en donde se vio lo mejor del Sabalero

En el inicio del segundo tiempo, a los 26 segundos Marcelo Meli remató de derecha desde afuera del área, pero Matías Budiño con una extraordinaria atajada voló para mandar la pelota al córner.

Y de ese tiro de esquina, una vez más Deportivo Madryn estuvo cerca del gol, pero el remate de Alejandro Gutiérrez pasó cerca del caño izquierdo.

Mientras que Colón dispuso de una chance para abrir el marcador, luego de que el arquero Yair Bonnín despejara mal y el balón le quedó a Matías Muñoz quien remató de primera y la pelota se fue cerca del caño derecho.

Pero en la acción siguiente Deportivo Madryn marcó el primer gol, cuando a los 7' Nicolás Servetto cabeceó solo dentro del área, pero Budiño de manera inexplicable no pudo retener el balón y el equipo local decretó el 1-0.

"Nicolás Servetto"



Por el gol del jugador de Deportivo Madryn tras una floja respuesta del arquero de Colón Matías Budiño. pic.twitter.com/B1Ypp15kD4 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 5, 2026

Rápidamente, Medrán movió el banco y mandó a la cancha a Franco García en lugar de Antonio que estaba amonestado buscando mayor presencia ofensiva,

Y en pocos minutos Colón dispuso de dos chances claras para empatar. La primera luego de un buen ataque que condujo Darío Sarmiento, pero Toledo terminó rematando desviado.

En la segunda, Bonnín quiso descolgar un centro, pero la pelota se le escapó y Bonasea alcanzó a conectar el balón, pero en la línea Gutiérrez despejó de cabeza para evitar el empate sabalero.

A los 16' apareció Sarmiento, el mejor en Colón y habilitó a García, el Wachi quedó de frente al arco y cuando remató un defensor del equipo local alcanzó a cruzarlo para mandar la pelota al tiro de esquina.

Luego del gol de Deportivo Madryn, Colón mejoró y mucho generando chances claras para llegar al empate. Era todo del Sabalero que lo metía al rival contra su arco.

A los 20' lo tuvo Marcioni pero su remate de media vuelta dentro del área se fue por encima del horizontal. A esta altura, Colón merecía como mínimo ir empatando.

Pero la búsqueda de Colón tuvo premio ya que a los 24' llegó al empate. Un centro desde la izquierda el anticipo de cabeza de Mauro Peinipil y Marcioni con una volea estableció el 1-1.

"Julián Marcioni"



Por el gol del jugador de Colón ante Deportivo Madryn. pic.twitter.com/QlKg0Jt0bz — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 5, 2026

El ingreso de García le cambió la cara al equipo sabalero, ya que con su movilidad y encarando por izquierda hizo la diferencia para posicionar a Colón en campo rival.

A los 35' un toque de espaldas de Marcioni lo dejó de frente al arco a Agustín Toledo pero el remate del volante se fue por encima del horizontal.

Colón era más y por eso no sorprendió que llegara el segundo gol a los 42' y que sirvió para que Alan Bonansea se sacara la mufa. Centro de Leandro Allende desde la izquierda y cabezazo perfecto del delantero para el 2-1.

"Alan Bonansea"



Por el gol del jugador de Colón que le da vuelta el partido a Deportivo Madryn. pic.twitter.com/eWibUhimO6 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 5, 2026

Un triunfazo de Colón en una cancha complicada dio un golpe de autoridad, suplió las bajas importantes y se quedó con tres puntos fundamentales para seguir soñando.

Síntesis

Deportivo Madryn: 1-Yair Bonnín; 4-Álvaro Dionisio, 2-Alejandro Gutiérrez, 6-Claudio Corvalán, 3-Diego Martínez, 5-Federico Recalde; 7-Gabriel Gudiño, 8-Marcelo Meli, 10-Camilo Machado, 11-Leonardo Marinucci; y 9-Nicolás Servetto. DT: Luis García.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Sebastián Olmedo, 3-Leandro Allende; 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio; 11-Julián Marcioni, 7-Matías Muñoz, 10-Darío Sarmiento; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: ST 7' Nicolás Servetto (DM), 24' Julián Marcioni (C), 42' Alan Bonansea (C).

Cambios: PT 34' Agustín Toledo x Thaller (C), ST 8' Franco García x Antonio (C), 15' Ivo Calleros x Gudiño (DM), 22' Agustín Sosa x Dionisio (DM), Fernando Bersano x Machado (DM), 32' Máximo Ingravidi x Sarmiento (C), 34' Luis Silba x Servetto (DM), Juan Peinipil x Recalde (DM).

Amonestados: Antonio (C) y Gudiño (DM).

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Abel Sastre.