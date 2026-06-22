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Unión acelera la preparación y sube la intensidad en Casa Unión

El plantel rojiblanco retomó este lunes las tareas en Casa Unión y comenzó una nueva fase de la preparación de cara al segundo semestre.

Ovación

Por Ovación

22 de junio 2026 · 10:43hs
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Unión acelera la preparación y sube la intensidad en Casa Unión

Prensa Unión

La pretemporada de Unión sigue avanzando y este lunes marcó un punto de inflexión en la planificación diseñada por Leonardo Madelón. Luego de una primera etapa enfocada en estudios médicos, controles físicos y puesta a punto general, el plantel comenzó a transitar jornadas de mayor exigencia en el predio de Casasol.

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El cuerpo técnico decidió intensificar los trabajos durante toda la semana, con entrenamientos matutinos que se desarrollarán de lunes a sábado.

Una preparación dividida por sectores en Unión

Entre martes y jueves, las tareas tendrán una modalidad particular. Los futbolistas serán divididos según sus posiciones dentro de la cancha para realizar trabajos específicos.

Los defensores trabajarán en un grupo, los volantes en otro y los delanteros en un tercero, con ejercicios orientados a las necesidades puntuales de cada función.

La intención es aprovechar esta etapa para profundizar conceptos tácticos y físicos específicos, buscando optimizar el rendimiento individual y colectivo de cara al reinicio de la competencia oficial.

Se trata de una metodología habitual en los procesos encabezados por Madelón, quien apunta a llegar con el equipo en plenitud al comienzo de la segunda parte de la temporada.

Sin amistosos confirmados ni viaje definido

Por el momento, Unión no tiene rivales confirmados para los encuentros amistosos de pretemporada, una cuestión que seguramente comenzará a definirse en los próximos días.

Tampoco existe una decisión tomada respecto a la posibilidad de trasladar la preparación fuera de Santa Fe.

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En anteriores ciclos de Madelón era habitual que el plantel realizara una parte de la puesta a punto en Buenos Aires u otras ciudades del país, aunque por ahora toda la actividad continúa desarrollándose en Casa Unión.

Mientras tanto, el cronograma establece entrenamientos diarios hasta el sábado y un descanso previsto para el domingo, antes de encarar una nueva semana de trabajo en busca de llegar de la mejor manera al inicio de la competencia oficial.

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