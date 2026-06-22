Día del Padre 2026 en Santa Fe: seis de cada diez comercios vendieron menos y el ticket promedio llegó a $78.000

Un informe elaborado por el Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe reveló un panorama dispar para las ventas minoristas por el Día del Padre 2026. Aunque hubo un incremento en el ticket promedio, el 63% de los comerciantes aseguró que vendió menos que el año pasado.

Las ventas por el Día del Padre 2026 en Santa Fe dejaron un balance mayoritariamente negativo para el sector comercial. Así lo reflejó el informe elaborado por el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (Dies) del Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe , que mostró que la mayoría de los comerciantes experimentó una retracción en la actividad respecto de 2025.

De acuerdo con el relevamiento, el 63% de los comercios manifestó que sus ventas disminuyeron en comparación con la misma fecha del año pasado. En contrapartida, apenas el 19,7% indicó que logró incrementar sus ventas , mientras que el 17,3% sostuvo que mantuvo niveles similares .

Los datos reflejan un escenario de cautela en el consumo, en un contexto económico en el que las familias priorizan gastos esenciales y restringen las compras vinculadas a celebraciones especiales.

Día del Padre 2026: las expectativas comerciales no se cumplieron

El informe también consultó a los comerciantes sobre el desempeño de las ventas en relación con las expectativas previas. Una parte minoritaria señaló que los resultados fueron mejores a los esperados, mientras que otros consideraron que estuvieron por debajo de las proyecciones iniciales.

El relevamiento evidencia que la jornada comercial tuvo un comportamiento heterogéneo y que, en líneas generales, no logró convertirse en un fuerte impulsor de la actividad económica mensual para buena parte del sector.

El ticket promedio alcanzó los $78.000

Uno de los datos destacados del estudio fue el crecimiento del ticket promedio, que llegó a los $78.000, lo que representa un incremento del 102,6% respecto de los $38.500 registrados en 2025.

Sin embargo, desde el Centro Comercial advirtieron que este aumento debe analizarse en el marco del proceso inflacionario. Según el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo de 2026 respecto de mayo de 2025 fue del 33,2%.

El incremento en el monto de las operaciones no necesariamente implica una mejora en la rentabilidad o un mayor volumen de ventas, sino que responde, en parte, a la actualización de precios y a los cambios en los hábitos de consumo.

Promociones y medios de pago, herramientas para sostener las ventas

El relevamiento también analizó las estrategias comerciales implementadas por los negocios durante la fecha especial. La mayoría de los comerciantes apeló a promociones y descuentos para incentivar las compras y sostuvo una fuerte presencia de las tarjetas de crédito en un pago como principal medio de financiamiento.

Las promociones continúan siendo una herramienta central para intentar atraer consumidores en un escenario de fuerte competencia y consumo moderado.

Un termómetro del consumo en Santa Fe

El informe del Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe confirma que el Día del Padre, una de las fechas comerciales más importantes del calendario anual, continúa siendo un indicador clave para medir el comportamiento del consumo.

Los resultados de 2026 muestran un mercado aún atravesado por la prudencia de los consumidores, donde el aumento del gasto promedio no alcanzó para compensar la caída en la cantidad de operaciones registradas por una amplia mayoría de los comercios.

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