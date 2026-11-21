El piloto argentino no se quedó conforme con su rendimiento en la instancia previa a la carrera en Estados Unidos. La temperatura de los neumáticos, un factor que conspiró en su contra

El final del año se acerca y la vara sube para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Tanto que un décimo puesto en la clasificación de Las Vegas, en otro contexto un resultado más que destacado, fue objeto de la frustración del piloto argentino de Alpine. Y del deseo de ir por más en la carrera, que se disputará este domingo a la 1.00.

"Conforme no estoy, obviamente, porque estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la clasificación pusimos el auto a punto", analizó el oriundo de Pilar, cuya actuación estuvo condicionada por una puesta a punto deficitaria de los neumáticos.

En relación a este inconvienente, Colapinto disparó: "Las gomas, muy frías, no entraban en temperatura. Es un desastre. Una pena porque el potencial estaba, pero habrá que avanzar en la carrera". La declaración de Franco deja en claro que un correcto estado de las cuatro lo podría haber llevado a luchar mucho más arriba.

Sin embargo, también reflexionó positivamente sobre el rendimiento del A526 en las curvas: "Tenemos buena velocidad en las rectas, lo cual es positivo. Hay que intentar poner todo junto y vamos a hacer una buena carrera, sobre todo si tenemos una buena largada".

De todas formas, las circunstancias lo favorecerán cuando se apaguen las luces del semáforo el domingo: Oscar Piastri, piloto de McLaren, cumplirá una sanción de diez posiciones luego de haber terminado séptimo por utilizar un quinto motor de combustión interna de la temporada cuando el reglamento permite cuatro sin castigo. El australiano, originalmente 7°, saldrá 17°. Y Colapinto escalará hasta la novena plaza de salida.

El Campeonato de Pilotos señala a Franco en la 12° posición. A falta de tres carreras, buscará acercarse a la mitad de tabla alta para terminar su año de la mejor manera y encarar un 2027 con la moral y el auto a punto. Antes que eso, vendrá la carrera en Las Vegas, en la que Colapinto irá por una alegría que mitigue su frustración en la clasificación.