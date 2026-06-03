La fuerte confesión de Sabalenka tras quedar eliminada de Roland Garros

La bielorrusa Aryna Sabalenka afirmó que quiere "dejar el tenis ahora mismo" luego de la eliminación ante la rusa Diana Shnaider en Roland Garros

La bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka , afirmó que quiere "dejar el tenis ahora mismo" luego de la eliminación ante la rusa Diana Shnaider en los cuartos de final de Roland Garros .

Sabalenka fue consultada en la conferencia de prensa sobre cuáles eran los pensamientos y sensaciones luego de la caída por 3-6, 7-5 y 6-0.

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"No hay pensamientos, no hay emociones, solo quiero dejar el tenis ahora mismo", fue la respuesta de la bielorrusa que dejó consternado al mundo del tenis.

Aun así, dejo la incógnita al detallar que "dejara pasar unos días" para pensar si con "un poco de suerte" podrá "volver al ruedo mentalmente".

Durante el encuentro se pudo observar, en varias ocasiones, el enojo de la número 1 con su equipo y la pérdida de paciencia con su propio juego.

El partido, que comenzó ganando 3-6 en el primer set, fue remontado en el segundo por la rusa y N.º 25 del mundo, Diana Shnaider, por 7-5, y finalmente fue cerrado con un contundente 6-0 en los cuartos de final de Roland Garros, torneo en el cual ella era una de las favoritas.