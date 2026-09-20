La Garra obtuvo la medalla de oro luego de igualar ante Paraguay

La Selección Argentina femenina de handball empató con Paraguay, pero ese resultado le alcanzó para consagrarse campeona

La Selección Argentina femenina de handball, La Garra, se consagró campeona de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 luego de empatar 25 a 25 con Paraguay en el partido decisivo y quedarse con la medalla de oro.

El equipo dirigido por Mariano Muñoz completó una campaña perfecta en el torneo y terminó invicto, coronando su participación con una empate ante Paraguay en la última jornada de la competencia. Se trata del tercer oro en la historia del handball femenino tras las conseguidas en Buenos Aires 2006 y Medellin 2010.

Una campaña perfecta para La Garra

Argentina llegó al partido por la medalla dorada después de haber conseguido cuatro victorias consecutivas. En sus primeros encuentros, La Garra derrotó a Colombia, Chile, Uruguay y Perú, resultados que le permitieron llegar a la última fecha como líder de la clasificación.

Ante Perú, en su presentación anterior, el seleccionado nacional había conseguido una contundente victoria por 39-11, resultado que le aseguró una medalla y dejó todo preparado para la definición frente a Paraguay. El equipo argentino necesitaba una victoria o un empate ante las paraguayas para quedarse con el primer lugar del torneo.

Oro para el handball argentino

Con el triunfo ante Paraguay, Argentina completó su recorrido y se subió a lo más alto del podio. La consagración significó una nueva medalla dorada para el handball argentino y coronó el trabajo realizado por el plantel y el cuerpo técnico durante toda la competencia.

Las dirigidas por Mariano Muñoz lograron sostener su invicto hasta el último partido y terminaron celebrando el título en casa, ante el público que acompañó al seleccionado durante su participación en Santa Fe.