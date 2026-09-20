Informe de la UNL sobre el Presupuesto 2027: revelan un retroceso del 27% en fondos para universidades desde el 2023

El dato surge de un informe del Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCE-UNL)

Las universidades nacionales recibirían en 2027 un 27% menos de recursos que en 2023 en términos reales. El dato surge de un informe del Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCE- UNL ) , sobre la evolución del financiamiento universitario en los últimos cuatro años.

El estudio señala que la caída no se limita a un año puntual. De acuerdo con el análisis, 2027 sería el cuarto año consecutivo en el que los recursos destinados a las universidades se ubicarían al menos un 25% por debajo del nivel real de 2023. Además, frente a 2026, el presupuesto volvería a registrar una reducción del 2,3% en términos reales.

José Busiemi

“Lo más significativo no es solamente cuánto cayó el financiamiento, sino cuánto tiempo lleva sin recuperarse. Son cuatro años consecutivos con recursos muy por debajo de 2023”, señaló Liliana Dillon, decana de la FCE y vicerrectora de la UNL.

Comparación con PIB

La comparación con el Producto Interno Bruto (PIB) también muestra el retroceso. Según el informe, el financiamiento universitario representaría en 2027 el 0,53% del PIB, el nivel más bajo registrado desde al menos 2016. Entre 2016 y 2023, en cambio, el gasto universitario representó en promedio el 0,74% del PIB.

Uno de los sectores más afectados sería el de ciencia y técnica. La partida destinada a esta área acumularía entre 2023 y 2027 una caída real del 75,1%. En términos sencillos, de cada cuatro pesos que se destinaban a ciencia universitaria en 2023, quedaría aproximadamente uno en términos reales en 2027.

“Cuando disminuyen los recursos para ciencia y técnica no se afecta una actividad secundaria de las universidades. Investigar, producir conocimiento, formar investigadores y generar respuestas para los problemas productivos y sociales son parte de su misión”, sostuvo Dillon.

El deterioro también alcanza a la extensión universitaria. Esta partida llegó a registrar en 2025 una caída real del 99,3% respecto de 2023. Aunque posteriormente mostró una recuperación, el informe estima que en 2027 todavía permanecería un 42,2% por debajo del nivel de aquel año.

Evolución de salarios docentes y no docentes

El informe de la FCE-UNL también analiza la evolución de los salarios docentes y no docentes. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la inflación acumulada fue del 336%, mientras que ninguno de los cargos universitarios relevados alcanzó una recomposición equivalente. La pérdida de poder adquisitivo oscila entre el 13,3% para los trabajadores no docentes con garantía salarial y el 29% para los Jefes de Trabajos Prácticos.

En el caso de los Profesores Titulares con Dedicación Exclusiva, el salario real llegó en abril de 2026 al 61,6% del valor que tenía en noviembre de 2023. Si bien posteriormente hubo una recuperación parcial, el estudio proyecta que a septiembre de 2026 la pérdida real promedio de docentes y no docentes rondaría el 23,4%.

En paralelo, los recursos presupuestarios destinados al pago de salarios también mostrarían una fuerte caída. El informe estima una reducción real del 26,3% en las partidas para docentes y del 20,4% para el personal no docente respecto de 2023.

Ley de Financiamiento Universitario

Otro punto analizado es la distancia entre el Proyecto de Presupuesto 2027 y los recursos que, según el estudio, serían necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto contempla $7.349.082 millones para las universidades, mientras que el cálculo realizado por la FCE-UNL ubica en $9.804.704 millones el monto requerido por la normativa. La diferencia alcanza los $2.455.622 millones.

Según el informe, para alcanzar ese nivel de financiamiento el presupuesto universitario debería ser un 33,4% mayor al previsto en el proyecto para 2027. “Esta comparación permite observar no sólo cuánto se asigna, sino cuál es la distancia entre esos recursos y los que establece la normativa vigente”, explicó Dillon.

El estudio fue elaborado a partir de información del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación y datos del INDEC. Para comparar los distintos años, los valores fueron expresados en pesos constantes de 2026 mediante el IPC promedio de cada período. Para 2027 se utilizó una inflación proyectada del 18%, contemplada en el Proyecto de Presupuesto Nacional.

De esta manera, el informe concluye que el financiamiento universitario no recuperaría en 2027 el nivel real de 2023 y continuaría acumulando cuatro años de caída. La situación, según la FCE-UNL, impactaría sobre distintas áreas del sistema universitario, desde los salarios y el funcionamiento hasta la investigación, la ciencia y la extensión.