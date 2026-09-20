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Triunfazo de Godoy Cruz ante Deportivo Morón que lo deja a Ferro como único líder

Godoy Cruz venció en condición de visitante 2-1 a Deportivo Morón. Mientras que Deportivo Madryn venció 2-0 a Racing de Córdoba

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 20:26hs
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Godoy Cruz venció como visitante a Deportivo Morón por 2-1.

Godoy Cruz venció como visitante a Deportivo Morón por 2-1.

Por la fecha 30 del Torneo de Primera Nacional, Godoy Cruz dio el golpe y venció en condición de visitante a Deportivo Morón por 2-1 y de esta manera, Ferro quedó como único líder de la Zona A con 58 puntos.

Triunfazo del Tomba

Con este triunfo el Tomba se ubica 3° con 52 unidades, mientras que Deportivo Morón quedó como escolta, cosechando 55 puntos.

Por su parte, Deportivo Madryn obtuvo una importante victoria como local ante Racing de Córdoba por 2-0 y se mantiene 4° sumando 49 puntos, uno más que Colón que está 5° con 48 unidades.

La buena noticia para el Sabalero, fue sin dudas la derrota de Almirante Brown en condición de visitante ante Chaco For Ever por 1-0. Con esta caída, La Fragata quedó 6° con 46 puntos y eso le permitió a Colón superarlo en la tabla.

Godoy Cruz Ferro Deportivo Morón
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