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Juegos Suramericanos: Fútbol y Rugby 7 fueron reprogramados para el lunes 21 de septiembre

Los partidos que habían sido suspendidos este domingo en Rosario ya tienen nueva fecha y horario. El fútbol se disputará en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, mientras que el Rugby 7 tendrá sus definiciones en el Hipódromo.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 19:56hs
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Las inclemencias del tiempo en el sur provincial obligaron a tomar recaudos.

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Tras la suspensión por cuestiones climáticas de los partidos de Rugby 7 y Fútbol en Rosario, se definieron los nuevos horarios para ambas disciplinas. En el caso del fútbol femenino y masculino, los enfrentamientos serán desde las 10 en la Asociación Rosarina de Fútbol. Y el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario.

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Cabe recordar que quienes habían adquirido sus ticket previamente podrán ingresar con los mismos sin necesidad de otro trámite. En tanto, el ingreso general sigue siendo libre y gratuito, hasta completar el aforo, previa obtención del QR de ingreso al Fan Fest que habilita la circulación por todos los escenarios deportivos.

Fútbol femenino y masculino

El lunes 21 de septiembre, el fútbol femenino tendrá el partido entre Paraguay y Chile, desde las 10, en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

En la rama masculina, Panamá y Perú se enfrentarán a partir de las 15, también en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

En Rugby 7 todas las finales serán el lunes

Las definiciones del Rugby 7 también fueron trasladadas al lunes 21 de septiembre. Los cuatro partidos se disputarán en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el corazón del Parque Independencia, desde las 18.52.

A las 18.52, Paraguay y Uruguay jugarán por la medalla de bronce femenina. A las 19.42, será la final por el oro entre Argentina y Colombia.

En la rama masculina, Uruguay y Colombia disputarán el bronce desde las 19.17, mientras que la final por la medalla de oro entre Chile y Argentina comenzará a las 20.12.

Los equipos arbitrales y los jueces de in-goal asignados se mantendrán de acuerdo con la disposición de la Dirección Técnica.

Juegos Suramericanos fútbol Rugby
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