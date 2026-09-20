Juegos Suramericanos: Fútbol y Rugby 7 fueron reprogramados para el lunes 21 de septiembre

Los partidos que habían sido suspendidos este domingo en Rosario ya tienen nueva fecha y horario. El fútbol se disputará en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, mientras que el Rugby 7 tendrá sus definiciones en el Hipódromo.

Las inclemencias del tiempo en el sur provincial obligaron a tomar recaudos.

Tras la suspensión por cuestiones climáticas de los partidos de Rugby 7 y Fútbol en Rosario, se definieron los nuevos horarios para ambas disciplinas. En el caso del fútbol femenino y masculino, los enfrentamientos serán desde las 10 en la Asociación Rosarina de Fútbol. Y el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario.

Cabe recordar que quienes habían adquirido sus ticket previamente podrán ingresar con los mismos sin necesidad de otro trámite. En tanto, el ingreso general sigue siendo libre y gratuito, hasta completar el aforo, previa obtención del QR de ingreso al Fan Fest que habilita la circulación por todos los escenarios deportivos.

Fútbol femenino y masculino

El lunes 21 de septiembre, el fútbol femenino tendrá el partido entre Paraguay y Chile, desde las 10, en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

En la rama masculina, Panamá y Perú se enfrentarán a partir de las 15, también en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

En Rugby 7 todas las finales serán el lunes

Las definiciones del Rugby 7 también fueron trasladadas al lunes 21 de septiembre. Los cuatro partidos se disputarán en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el corazón del Parque Independencia, desde las 18.52.

A las 18.52, Paraguay y Uruguay jugarán por la medalla de bronce femenina. A las 19.42, será la final por el oro entre Argentina y Colombia.

En la rama masculina, Uruguay y Colombia disputarán el bronce desde las 19.17, mientras que la final por la medalla de oro entre Chile y Argentina comenzará a las 20.12.

Los equipos arbitrales y los jueces de in-goal asignados se mantendrán de acuerdo con la disposición de la Dirección Técnica.