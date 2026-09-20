Torneo Clausura: Boca, Central, Newell's y Belgrano festejaron en una jornada clave

Boca, Central, Newell’s y Belgrano ganaron sus partidos y sumaron puntos importantes en la pelea por los playoffs del Torneo Clausura 2026.

El Torneo Clausura tuvo una jornada cargada de partidos importantes y varios resultados que modificaron el panorama de las zonas. Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo, Rosario Central venció 1-0 a Argentinos Juniors, Newell’s superó 1-0 a Platense y Belgrano le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto.

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Boca se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Boca consiguió una victoria por 2-0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y sumó tres puntos importantes en su camino por el Torneo Clausura.

El equipo visitante logró imponerse gracias a los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, en un encuentro donde tuvo mayor control de la pelota y generó las situaciones más claras.

San Lorenzo, además, disputó buena parte del encuentro con un jugador menos debido a la expulsión de Manuel Insaurralde a los 30 minutos del primer tiempo.

Con el correr del partido, Boca encontró los espacios necesarios para marcar la diferencia y terminó quedándose con un triunfo que le permite continuar sumando en el campeonato.

Rosario Central alcanzó la cima de la Zona B

En Rosario, Central derrotó 1-0 a Argentinos Juniors bajo una intensa lluvia y llegó a los 18 puntos en la Zona B del Clausura.

El único gol del encuentro llegó a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Ignacio Ovando apareció dentro del área y convirtió de cabeza para darle la ventaja al conjunto dirigido por Jorge Almirón.

Argentinos intentó reaccionar durante el complemento y tuvo algunas oportunidades para alcanzar la igualdad, pero el Canalla logró sostener la diferencia hasta el final.

Con la victoria, Rosario Central alcanzó a Argentinos Juniors en lo más alto de la Zona B y ahora tendrá la mira puesta en su próximo compromiso ante Estudiantes por la Supercopa Internacional.

Newell’s volvió a ganar y se metió en zona de playoffs

Newell’s también celebró fuera de casa. La Lepra derrotó 1-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, que se disputó a puertas cerradas.

Santiago Solari fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro a los 18 minutos del primer tiempo, luego de una rápida acción de contraataque que terminó con una definición dentro del área.

El conjunto rosarino sostuvo la ventaja durante el resto del partido y sumó así su sexto encuentro consecutivo sin perder en el campeonato local.

Con este resultado, Newell’s alcanzó los 16 puntos y se ubicó en la séptima posición de la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Belgrano festejó ante Estudiantes de Río Cuarto

Belgrano también consiguió una victoria importante en condición de local. El Pirata derrotó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Alberdi, por la décima fecha del Torneo Clausura.

El conjunto cordobés logró quedarse con un duelo clave gracias a los goles de Gutiérrez y Passerini, mientras que Garnerone marcó para el León del Imperio.

El triunfo le permitió a Belgrano alcanzar los 16 puntos y ubicarse en la cuarta posición de la tabla, consolidándose dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Para Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, la derrota significó quedarse con seis unidades y en la decimocuarta ubicación.

Una jornada con resultados importantes

Los resultados de la fecha dejaron movimientos significativos en las dos zonas del Torneo Clausura. Boca sumó una victoria en el clásico ante San Lorenzo, Rosario Central alcanzó la cima de la Zona B, mientras que Newell’s y Belgrano fortalecieron sus posiciones dentro de los puestos de clasificación.

Con varias fechas todavía por delante, la pelea por ingresar a los playoffs comienza a tomar cada vez más importancia y cada punto puede resultar determinante en el tramo final del campeonato.