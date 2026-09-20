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El santafesino Alexis Eberhardt se consagró campeón suramericano en Recreo

Alexis Eberhardt y Marcelo Zoccali hicieron el 1-2 en los 50 metros rifle tres posiciones y el santafesino retuvo de local el título que había logrado en Asunción 2022

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 20:05hs
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El sancarlino Alexis Eberhardt se llevó medalla de oro en el Invencible Centro de Tiro de Recreo.

El sancarlino Alexis Eberhardt se llevó medalla de oro en el Invencible Centro de Tiro de Recreo.

Alexis Eberhardt se consagró campeón suramericano y Marcelo Zoccali Albizu obtuvo la medalla de plata en la prueba de 50 metros rifle tres posiciones masculino. Los argentinos dominaron la clasificación y luego volvieron a ocupar los dos primeros lugares del podio en el Centro Internacional de Tiro de Rosario.

Medalla de oro para Eberhardt

La actuación de Eberhardt comenzó con un registro sobresaliente en la clasificación. El argentino totalizó 589 puntos y 35x, la mejor marca de la instancia, mientras que Zoccali Albizu quedó segundo con 584 puntos y 23x. Además, el registro de Eberhardt significó un récord de clasificación de los Juegos Suramericanos.

Los dos argentinos confirmaron su protagonismo en la final y volvieron a ocupar las posiciones de privilegio. Eberhardt se quedó con la medalla de oro, con un resultado de 350,9 puntos, mientras que Zoccali Albizu consiguió la medalla de plata, con 349,4. El venezolano Julio Iemma completó el podio con 335,6 para llevarse la presea de bronce.

De esta manera, Eberhardt sumó un nuevo logro para el tiro argentino en Santa Fe 2026, mientras que Zoccali Albizu acompañó al campeón en un podio íntegramente argentino en sus dos primeros escalones.

En 25 metros pistola femenino, Josefina Mella y Laura Ramos participaron de las instancias clasificatorias. Ramos consiguió el tercer mejor registro en la clasificación, con 284 puntos, mientras que Mella se ubicó séptima, con 278. En la clasificatoria rápida, Ramos finalizó undécima con 267 puntos y Mella fue duodécima, con 262, resultado que dejó a esta última fuera de la final.

Ramos avanzó a la definición y terminó en el octavo puesto, con un punto. La prueba fue ganada por la ecuatoriana Andrea Pérez (oro), con 22 puntos, seguida por su compatriota Diana Durango (plata), con 21, y la brasileña Marina Mendonça (bronce), con 17.

En trap mixto, la dupla argentina integrada por Joaquín Cisneros y Mara Kucharski terminó en el quinto lugar de la clasificación, con 103 puntos, y no consiguió avanzar a la final.

Alexis Eberhardt Recreo campeón
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