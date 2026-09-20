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Colón ya palpita el partido ante Los Andes: la previa junto a su gente en el Brigadier López

Colón recibe a Los Andes por la fecha 30 de la Primera Nacional y, acompañado por su gente, busca recuperarse para asegurar su lugar en el Reducido.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 16:18hs
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Colón ya palpita el partido ante Los Andes: la previa junto a su gente en el Brigadier López

Desde temprano, los hinchas de Colón comenzaron a acercarse a las inmediaciones del Brigadier López para acompañar al equipo antes del encuentro frente a Los Andes, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El Sabalero afronta una jornada importante y sus hinchas volvieron a hacerse presentes para respaldar al plantel en un momento decisivo del campeonato.

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Los hinchas, protagonistas de la previa

La previa se comenzó a vivir con movimiento en los alrededores del estadio. Los simpatizantes sabaleros se acercaron para compartir la espera, acompañar al equipo y darle color a una jornada en la que Colón necesita una respuesta dentro de la cancha.

El conjunto de Iván Delfino llega después de la derrota 2-0 frente a Godoy Cruz en Mendoza y sabe que tiene la posibilidad de recuperarse ante su gente. Para eso, deberá conseguir una victoria que le permita fortalecer sus chances de asegurar un lugar en el Reducido.

El acompañamiento de los hinchas vuelve a aparecer como parte importante de una jornada en la que la expectativa crece con el correr de las horas.

Una tarde importante para Colón

El duelo ante Los Andes llega en la fecha 30 de la Primera Nacional, en un tramo del torneo donde cada punto comienza a tener un peso mayor. Colón necesita volver a sumar de a tres y hacerse fuerte nuevamente en Santa Fe.

Delfino, además, deberá afrontar el compromiso con varias modificaciones debido a las lesiones y suspensiones que afectan al plantel. En ese contexto, el entrenador buscará encontrar las respuestas necesarias para que el equipo pueda volver al triunfo.

Mientras tanto, los hinchas ya comenzaron a vivir el partido desde las inmediaciones del Brigadier López. Con banderas, camisetas y el tradicional acompañamiento, la gente de Colón volvió a decir presente para respaldar al equipo antes de una tarde que puede resultar importante en la pelea por el Reducido.

El Sabalero ya tiene todo listo para salir a la cancha. Afuera, su gente también juega su partido y espera que el equipo pueda responder con una victoria.

Colón Brigadier López previa Los Andes
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