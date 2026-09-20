Ignacio Lago destacó el apoyo de la gente y la reacción de Colón: "Siempre es más importante el triunfo"

Ignacio Lago, autor de un doblete ante Los Andes, destacó el apoyo de los hinchas y valoró la reacción de Colón en un tramo clave del torneo.

Ignacio Lago fue una de las figuras de Colón en la goleada 3-0 frente a Los Andes. El delantero marcó un doblete en el Brigadier López y, después del encuentro, valoró la reacción del equipo tras una seguidilla de resultados adversos. Además, destacó el acompañamiento de los hinchas y remarcó la importancia de haber conseguido una victoria en un tramo decisivo de la Primera Nacional.

Lago y el peso de jugar en Colón

Luego de la contundente victoria ante Los Andes, Lago se refirió al momento que atravesaba el Sabalero antes de este partido y reconoció lo difícil que había sido atravesar las últimas derrotas.

"Veníamos de muchos golpes, tres derrotas seguidas. Se hace duro estar en un club que merece estar más arriba, entonces cuando te toca perder, acá pareciera que se sufre el doble", expresó el delantero.

El futbolista también habló sobre lo que significa formar parte de una institución con la exigencia de Colón y comparó esa realidad con la de otros clubes importantes del fútbol argentino.

"Eso es estar en un club tan grande como lo es Colón, seguramente debe pasar en Godoy Cruz también, otro club grande", sostuvo.

El apoyo de los hinchas, incluso en los momentos difíciles

Lago también puso el foco en la relación entre el plantel y los simpatizantes. El delantero, que ya lleva tres años en la institución, aseguró que con el tiempo aprendió a convivir con la presión que existe alrededor del equipo.

"Yo ya estoy hace tres años, por ahí aprendí un poco a convivir con la derrota, lo que es el clima acá, pero la gente siempre está. Fíjate lo que es el día y estuvo acá con nosotros", destacó.

El mensaje del atacante hizo referencia al acompañamiento de los hinchas, que volvieron a acercarse al Brigadier López para respaldar al equipo en una jornada en la que Colón necesitaba reencontrarse con el triunfo.

Una victoria que llega en un momento clave

Más allá de su actuación individual y de los dos goles que convirtió, Lago dejó claro que lo principal fue la victoria colectiva. Para el delantero, el triunfo representa un impulso importante de cara a la parte más determinante del campeonato.

"Siempre es más importante el triunfo. Estamos en la etapa más decisiva del torneo", afirmó.

En ese sentido, destacó la unión dentro del vestuario y la ilusión que mantiene el plantel de cara a lo que viene. "Nosotros como grupo estamos unidos, estamos ilusionados y hoy creo que demostramos eso", concluyó.

Con la goleada ante Los Andes, Colón volvió a sumar de a tres y recuperó confianza en una instancia en la que cada resultado puede resultar determinante en la pelea por el Reducido.