La idea de la Primera Nacional para completar la temporada

La crisis en que está sumido el mundo por el coronavirus y la incertidumbre por saber cómo seguirá el panorama futbolístico cuando pase la pandemia, ha alimentado de todo tipo de rumores.

En la AFA están diagramando cómo definir la Primera Nacional y los ascensos. Aunque no está confirmado, según dijo TyC Sports hay una idea de hacer series de playoffs, a los que se clasificarían los mejores ocho de cada zona. Se jugarían octavos de final, cuartos y semifinales y los ganadores de ambos “mini-torneos” podrían asegurarse un lugar en la Liga Profesional 2021.

Lo que no está definido todavía es si esas eliminatorias se definirían con las tablas actuales o se completaría la fase regular del campeonato. Los emparejamientos serían 1° de la zona A vs. 8° B, 2° A vs. 7° B, 3° A vs. 6° B, 4° A vs. 5° B, etc.

Si bien ahora existen las zonas 1 y 2, se han utilizado las denominaciones A y B para ser más explícitos.

De acuerdo a cómo están las tablas en la actualidad, Gimnasia y Esgrima de Mendoza (está mejor ubicado que Independiente Rivadavia, quien no jugaría este mini-certamen), jugaría con Estudiantes de Río Cuarto.

Los otros cruces serían: Atlanta-Villa Dálmine, Estudiantes (Buenos Aires)-Rafaela, Temperley-Tigre, San Martín (T)-Agropecuario, Defensores de Belgrano-Platense, Sarmiento-Ferro y Riestra-Morón.

De todas formas, son sólo especulaciones y no hay nada confirmado para darle continuidad a la etapa final de la máxima categoría de ascenso, una vez que las autoridades dispongan el regreso de la actividad oficial.