AFA y Tapia en la Justicia: semana de definiciones por la mansión de Pilar y la deuda de aportes

La Cámara de Casación debe resolver quién investigará la propiedad de 17 millones de dólares vinculada a presuntos testaferros de Claudio Tapia.

La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una semana determinante en los tribunales federales. Este lunes, la Cámara de Casación Penal realizará una audiencia clave para destrabar la competencia en la investigación sobre una lujosa mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que salpica al entorno de la dirigencia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Borinsky, Carbajo y Ledesma, deberá decidir qué juzgado se queda con el expediente.

En paralelo, el frente en el fuero Penal Económico también suma presión sobre Claudio “Chiqui” Tapia. El juez Diego Amarante debe definir si dicta el procesamiento del presidente de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino por la retención indebida de unos 19.300 millones de pesos en aportes patronales e impuestos. Además, se encuentran imputados Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

La disputa por la competencia en el caso de la mansión de Tapia

La causa por la propiedad de Real Central S.A. se convirtió en un "ajedrez" judicial. Originalmente radicada en los tribunales de Comodoro Py, la investigación pasó por varias manos hasta recaer en el Juzgado Federal de Campana. Sin embargo, el fiscal Carlos Cearras reclama que el expediente regrese al fuero penal económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.

La propiedad, ubicada en Villa Rosa, cuenta con helipuerto y haras, y está a nombre de una sociedad integrada por el monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.