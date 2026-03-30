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Claudio Tapia, procesado: ¿peligra su presencia en el Mundial?

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes

30 de marzo 2026 · 18:35hs
Claudio Tapia, procesado: ¿peligra su presencia en el Mundial?

@tapiachiqui

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes. Asimismo, se le ratificó la prohibición para salir del país, lo cual pone en duda su presencia en el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en junio.

La medida fue firmada por el juez Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados Tapia, Pablo Toviggino, Cristián Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

• LEER MÁS: Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por aportes

¿Tapia puede perderse el Mundial?

Además, el magistrado ordenó el embargo por 350 millones de pesos para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.

Por si fuese poco, la Justicia le rechazó al presidente de la AFA la solicitud del permiso de 60 días para viajar por trabajo y ratificó la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas.

En este contexto adverso judicialmente para los altos mandos de la AFA, la presencia del presidente del ente madre del fútbol argentino en el próximo Mundial es una incógnita. La competencia intercontinental, en la que la Selección Argentina defenderá el título de campeón obtenido hace cuatro años en Qatar, se disputará a mediados de junio en Estados Unidos, México y Canadá y, en este panorama judicial, la única forma que tendría Tapia de viajar y estar presente en el Mundial es una autorización individual del juez Amarante para cada traslado que realice.

Según las autoridades que juzgan al dirigente, Tapia pasó 141 días fuera del país en 2024 y 139 en 2025, períodos en los que se señala que la ausencia del presidente de la AFA no impidió el funcionamiento del ente deportivo. Por ello, la Justicia no considera imprescindibles sus salidas del país.

Claudio Tapia AFA Mundial
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