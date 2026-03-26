Huracán faltó a la AFA tras polémico arbitraje

El Club Atlético Huracán decidió ausentarse de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA como señal de protesta por el arbitraje en el empate sin goles ante Barracas Central . La medida, encabezada por Abel Poza y David Garzón , se produjo tras una nueva polémica que profundiza el malestar institucional.

El detonante de la decisión fue una acción ocurrida a los 35 minutos del segundo tiempo en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Tras un centro de Lucas Blondel , la pelota impactó en la mano de Damián Martínez dentro del área. Sin embargo, el árbitro Facundo Tello no sancionó penal y el VAR , a cargo de Adrián Franklin , tampoco lo convocó para revisar la jugada. Desde el cuerpo técnico liderado por Diego Martínez consideraron que la acción era claramente sancionable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cristoffede/status/2036440760761888888?s=20&partner=&hide_thread=false Mismos equipos. Mano en el área. Uno en disputa con rival y después de un rebote. La otra deliberada, sin adversario cerca. Adivinen por cuál llamó el VAR y por cuál no. Reglamento gris a favor de los equipos del poder. pic.twitter.com/PVkC0VmQC2 — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) March 24, 2026

El reclamo de Huracán y la postura de la AFA

Pese a las protestas, la AFA difundió el audio del VAR en el que tanto el árbitro principal como el asistente coincidieron en que la jugada no era punible. Lejos de calmar las aguas, esta explicación reforzó el descontento del club, que entiende que se trata de un nuevo episodio en una serie de decisiones controvertidas.

El malestar de Huracán no es reciente. Se remonta a la última fecha del Clausura, cuando ante Barracas Central sufrió dos penales en contra por infracciones consideradas leves, lo que lo dejó fuera de los playoffs. Luego de ese episodio, la dirigencia mantuvo una reunión con Claudio Tapia, aunque sin consecuencias visibles. En el actual torneo, las polémicas continuaron:

En el debut ante Banfield , Bruno Amiconi expulsó a Thaiel Peralta .

, expulsó a . Frente a Atlético Tucumán , los goles rivales llegaron mediante penales .

, los goles rivales llegaron mediante . César Ibáñez vio la roja por doble amarilla, una de ellas por una falta discutida.

vio la roja por doble amarilla, una de ellas por una falta discutida. Ante Estudiantes de Río Cuarto, Leandro Lescano fue expulsado tras intervención del VAR que anuló un penal, pero mantuvo la sanción disciplinaria.

Huracán vs River y más fallos en discusión

En la fecha 10, ante River Plate, el rival contó con dos penales a favor, mientras que el empate parcial del Globo también llegó desde los doce pasos en una jugada discutida. El encuentro terminó con expulsiones tras un cruce entre jugadores, en otro partido atravesado por decisiones arbitrales cuestionadas.

Impacto institucional y lo que viene para Huracán

La ausencia en el Comité Ejecutivo se da en la antesala del cruce ante Olimpo por la Copa Argentina, donde el equipo buscará avanzar de fase. En caso de lograrlo, podría reencontrarse nuevamente con Barracas Central. Además, la postura del Globo se alinea con reclamos recientes de clubes como River Plate y Estudiantes de La Plata, encabezado por Juan Sebastián Verón, lo que evidencia un creciente conflicto institucional en el fútbol argentino.