Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por aportes

La Justicia federal resolvió procesar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino , junto a otros dirigentes, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la AFA . La medida incluye embargos, sin prisión preventiva, y la continuidad de la prohibición de salida del país.

El fallo fue firmado por el juez Amarante , quien dispuso el procesamiento de Claudio Tapia , Pablo Toviggino , Nicolás Malaspina , Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo .

Todos ellos están acusados del delito de retención indebida de aportes, en una causa que analiza el manejo de fondos vinculados al sistema futbolístico. Según la resolución judicial, existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Como parte del avance del expediente, el magistrado ordenó embargos por 350 millones de pesos sobre los principales implicados. Además, se resolvió mantener la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, quienes durante sus declaraciones indagatorias optaron por presentar escritos sin responder preguntas ante la Justicia.

Investigación por más de 19.000 millones de pesos

La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó presuntas irregularidades en el manejo de aportes. La investigación estima una evasión y retención de fondos superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los períodos 2024 y 2025, lo que le da una magnitud significativa al expediente judicial.

Desde la defensa de los dirigentes sostienen que la causa “carece de tipicidad” y que la AFA no incurrió en delito alguno. Hasta el momento, Claudio Tapia no emitió declaraciones públicas sobre el procesamiento. Su última aparición fue el domingo, cuando celebró sus nueve años de gestión, destacando logros deportivos y un balance económico positivo, en medio de un contexto atravesado por la investigación judicial.

Un escenario judicial que impacta en el fútbol argentino

El avance de la causa contra la cúpula de la AFA abre un escenario de alta tensión institucional, con consecuencias que podrían repercutir en la conducción del fútbol argentino. Mientras la investigación continúa, la resolución judicial marca un punto de inflexión en un expediente que pone bajo la lupa el manejo de recursos dentro de una de las entidades más influyentes del deporte nacional.