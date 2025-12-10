La insólita cantidad de finales que jugaría el ganador del Clausura

Racing y Estudiantes se medirán este sábado en busca del título en el Clausura, que le otorgará al ganador la clasificación a una insólita cantidad de finales

Aquel equipo que se lleve el triunfo entre Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentará el 20 de diciembre con Platense en el Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Apertura con el del Clausura.

Y a partir de este encuentro es el momento en el que empieza una travesía de finales que demuestra la inentendible cantidad de torneos que hay en el fútbol argentino.

El ganador del Trofeo de Campeones se ganará el derecho a disputar la Supercopa Internacional con el Campeón de Liga, aquel título que le inventó la AFA a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual.

Pero el conteo no termina acá, ya que también está la Recopa de Campeones, que es un triangular entre los campeones de la Copa Argentina, de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional.

Los trofeos que podrían ganar Racing o Estudiantes si se llevan el Clausura

Trofeo de Campeones: contra el ganador del Apertura

Supercopa Internacional: ganador del Trofeo de Campeones con el Campeón de Liga

Supercopa Argentina: ganador del Trofeo de Campeones ante el de la Copa Argentina

Recopa de Campeones: triangular entre los ganadores de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina