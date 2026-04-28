Un streamer santotomesino compró 14 mil figuritas del Mundial 2026 para completar el álbum en tiempo récord

Spreen transmitió por su canal de streaming la epopeya de conseguir todos los cromos. El desafío fue llenarlo antes de las 24 horas de video en vivo, lo hizo en 17

El streamer santotomesino Spreen realizó una transmisión en vivo en su canal de Kick con el desafío de completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 en tiempo récord. El joven compró 14 mil cromos para llenarlo antes de cortar el video. Lo hizo en 17 horas.

“Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas. Y no solo eso: quizás soy el primero de Argentina y en el mundo en lograr eso. Me puse el objetivo de ser el primero de todos ”, comentó el joven a sus seguidores frente a la cámara.

Durante el vivo, Spreen mostró el momento en el que apareció la figurita de Lionel Messi. Fueron cerca de 500 paquetes abiertos antes de que aparezca el 10. “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi", dijo con euforia. Luego de 17 horas, Spreen completó el álbum.

A menos de dos meses del puntapié inicial en Norteamérica, Panini confirmó que este lunes 27 de abril comenzó la comercialización oficial del álbum del Mundial 2026.

Se espera que entre el mismo lunes y los primeros días de mayo el stock esté disponible en la red de kioscos de todo el país.

El paso de 32 a 48 selecciones participantes ha obligado a la editorial italiana a confeccionar un ejemplar sin precedentes. Por primera vez, el álbum contará con 112 páginas para albergar un total de 980 figuritas.

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Quién es Spreen

Iván Raúl Buhajeruk, conocido como Spreen, es un popular creador de contenido y streamer santafesino nacido en Santo Tomé (2000), referente en YouTube y Twitch. Saltó a la fama por sus videos de gaming y en 2024 causó revuelo por debutar en el fútbol profesional con Deportivo Riestra.

Desde la pandemia se dedica completamente al streaming: juega al Minecraft, Fortnite y Call of Duty, lo que lo llevó a colocarse como uno de los tres streamers más populares de habla hispana.

En referencia a su relación con el fútbol, antes de ponerse la camiseta de Riestra ya había participado en eventos donde se lo vio jugando a la pelota. Además, es de público conocimiento su fanatismo por Colón.