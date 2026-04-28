Uno Santa Fe | Ovación | Farías

Farías levanta su nivel en Estudiantes y vivió un momento especial con Tevez

Facundo Farías empieza a reencontrarse con su mejor versión desde la llegada de Alexander Medina en Estudiantes. Vivió un momento especial con Carlos Tevez.

Ovación

Por Ovación

28 de abril 2026 · 15:21hs
Farías levanta su nivel en Estudiantes y vivió un momento especial con Tevez

Facundo Farías atraviesa un presente en alza en Estudiantes de La Plata. Desde la llegada de Alexander Medina, el delantero comenzó a mostrar una evolución sostenida en su rendimiento, dejando atrás un período irregular y acercándose a aquella versión que supo destacarse en Colón.

Ante Talleres de Córdoba, el pasado sábado, volvió a ser una pieza importante en el funcionamiento del equipo. Durante los 65 minutos que estuvo en cancha, se movió como eje creativo del ataque, participó en la generación de juego y mostró mayor confianza, aunque no logró generar situaciones claras para convertir frente al arco defendido por Guido Herrera.

Un encuentro que fue más allá del partido entre Farías y Tevez

Más allá del rendimiento dentro del campo, la jornada dejó un momento significativo para el atacante. Tras el encuentro, Farías tuvo la oportunidad de conocer a Carlos Tevez, actual entrenador de Talleres, con quien no compartió plantel pero a quien admira profundamente.

image

El propio delantero reflejó ese instante en sus redes sociales, donde publicó una imagen junto al exjugador en la zona de vestuarios y dejó un mensaje que expuso su emoción: “Ídolo, qué sueño haberte conocido”. Un gesto que rápidamente se replicó entre los hinchas y mostró el costado más humano del futbolista.

El desafío de consolidarse

Para Farías, el próximo paso es claro: sostener este crecimiento y transformarlo en continuidad dentro del equipo titular. En un plantel competitivo, su objetivo es ganarse un lugar estable y volver a ser determinante en ofensiva.

La inversión que hizo Estudiantes por su ficha —cercana a los cinco millones de dólares, aún en proceso de pago a Inter Miami CF— marca también la expectativa que existe en torno a su rendimiento.

Por lo pronto, la “Joya” empieza a dar señales positivas. Y mientras busca recuperar su mejor versión dentro de la cancha, también se permitió cumplir un sueño fuera de ella.

Farías Estudiantes Tevez
Noticias relacionadas
alarmas para scaloni: nico gonzalez se lesiono y estara al menos tres semanas afuera

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

talleres ajusta detalles con publico y algunas dudas fisicas antes de visitar a union

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

la liga argentina entra en su etapa mas picante: asi se jugaran los cuartos de final

La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

que paso hasta ahora en cada serie de reclasificacion de la liga nacional

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

Lo último

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Último Momento
El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Ovación
El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica