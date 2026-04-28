Farías levanta su nivel en Estudiantes y vivió un momento especial con Tevez

Facundo Farías empieza a reencontrarse con su mejor versión desde la llegada de Alexander Medina en Estudiantes. Vivió un momento especial con Carlos Tevez.

Facundo Farías atraviesa un presente en alza en Estudiantes de La Plata. Desde la llegada de Alexander Medina, el delantero comenzó a mostrar una evolución sostenida en su rendimiento, dejando atrás un período irregular y acercándose a aquella versión que supo destacarse en Colón.

Ante Talleres de Córdoba, el pasado sábado, volvió a ser una pieza importante en el funcionamiento del equipo. Durante los 65 minutos que estuvo en cancha, se movió como eje creativo del ataque, participó en la generación de juego y mostró mayor confianza, aunque no logró generar situaciones claras para convertir frente al arco defendido por Guido Herrera.

Un encuentro que fue más allá del partido entre Farías y Tevez

Más allá del rendimiento dentro del campo, la jornada dejó un momento significativo para el atacante. Tras el encuentro, Farías tuvo la oportunidad de conocer a Carlos Tevez, actual entrenador de Talleres, con quien no compartió plantel pero a quien admira profundamente.

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El propio delantero reflejó ese instante en sus redes sociales, donde publicó una imagen junto al exjugador en la zona de vestuarios y dejó un mensaje que expuso su emoción: “Ídolo, qué sueño haberte conocido”. Un gesto que rápidamente se replicó entre los hinchas y mostró el costado más humano del futbolista.

El desafío de consolidarse

Para Farías, el próximo paso es claro: sostener este crecimiento y transformarlo en continuidad dentro del equipo titular. En un plantel competitivo, su objetivo es ganarse un lugar estable y volver a ser determinante en ofensiva.

La inversión que hizo Estudiantes por su ficha —cercana a los cinco millones de dólares, aún en proceso de pago a Inter Miami CF— marca también la expectativa que existe en torno a su rendimiento.

Por lo pronto, la “Joya” empieza a dar señales positivas. Y mientras busca recuperar su mejor versión dentro de la cancha, también se permitió cumplir un sueño fuera de ella.