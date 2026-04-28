Facundo Farías atraviesa un presente en alza en Estudiantes de La Plata. Desde la llegada de Alexander Medina, el delantero comenzó a mostrar una evolución sostenida en su rendimiento, dejando atrás un período irregular y acercándose a aquella versión que supo destacarse en Colón.
Farías levanta su nivel en Estudiantes y vivió un momento especial con Tevez
Facundo Farías empieza a reencontrarse con su mejor versión desde la llegada de Alexander Medina en Estudiantes. Vivió un momento especial con Carlos Tevez.
Por Ovación
Ante Talleres de Córdoba, el pasado sábado, volvió a ser una pieza importante en el funcionamiento del equipo. Durante los 65 minutos que estuvo en cancha, se movió como eje creativo del ataque, participó en la generación de juego y mostró mayor confianza, aunque no logró generar situaciones claras para convertir frente al arco defendido por Guido Herrera.
Un encuentro que fue más allá del partido entre Farías y Tevez
Más allá del rendimiento dentro del campo, la jornada dejó un momento significativo para el atacante. Tras el encuentro, Farías tuvo la oportunidad de conocer a Carlos Tevez, actual entrenador de Talleres, con quien no compartió plantel pero a quien admira profundamente.
El propio delantero reflejó ese instante en sus redes sociales, donde publicó una imagen junto al exjugador en la zona de vestuarios y dejó un mensaje que expuso su emoción: “Ídolo, qué sueño haberte conocido”. Un gesto que rápidamente se replicó entre los hinchas y mostró el costado más humano del futbolista.
El desafío de consolidarse
Para Farías, el próximo paso es claro: sostener este crecimiento y transformarlo en continuidad dentro del equipo titular. En un plantel competitivo, su objetivo es ganarse un lugar estable y volver a ser determinante en ofensiva.
La inversión que hizo Estudiantes por su ficha —cercana a los cinco millones de dólares, aún en proceso de pago a Inter Miami CF— marca también la expectativa que existe en torno a su rendimiento.
Por lo pronto, la “Joya” empieza a dar señales positivas. Y mientras busca recuperar su mejor versión dentro de la cancha, también se permitió cumplir un sueño fuera de ella.