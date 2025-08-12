Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional Femenina

La Liga Nacional Femenina de Básquet tendrá récord de participantes

La Liga Nacional Femenina de Básquet contará con la presencia de 18 elencos, el mayor número desde que se juega este certamen. Arrancará en octubre

12 de agosto 2025 · 09:16hs
La temporada 2025/26 de la Liga Nacional Femenina de Básquet marcará una cifra récord en la competición, con 18 equipos participantes.

Ante la baja de Montmartre, a los 13 equipos restantes de la última temporada, se le suman Independiente de Neuquén por el cupo conseguido en La Liga Federal femenina 2024, Hindú Club de Córdoba y Bochas de Colonia Caroya, quienes en su proyecto deportivo no sólo participarán de La Liga Argentina sino que también de la primera división profesional del básquet femenino nacional, San José de Mendoza y El Biguá, tras el acuerdo firmado con la AdC por parte de la Región de Neuquén y el Alto Valle de incorporar al campeón del Torneo de Primera División.

Cabe resaltar que la Asociación Rosarina también firmó un acuerdo con ADC para vincularse deportivamente con La Liga Femenina. Así, el campeón de la próxima Liga Rosarina se sumará a la temporada 2026/27.

El principal certamen del básquet femenino comenzará en octubre. El mismo, dividido en dos Conferencias de 9 equipos cada uno, tendrá su final en enero 2026.

Los pormenores de la próxima temporada

A comienzos de enero 2026, disputará la Supercopa de La Liga Femenina correspondiente a la temporada 2025 enfrentando a El Talar (campeón del Torneo Apertura 24/25) y Ferro Carril Oeste (campeón de La Liga Femenina 2025). El campeón de la Supercopa disputará la Liga Sudamericana 2026.

El segundo torneo de la temporada será La Liga Femenina 2026, también se disputará dividido en dos conferencias y tendrá su definición por playoffs.

Todos los equipos: Bochas (CC), Chañares (JC), Deportivo Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro Carril Oeste, Gorriones, Hindú Club (C), Independiente (N), Instituto, Lanús, Náutico, Obras, Quimsa, Riachuelo, Rocamora, San José (M), Unión Florida.

