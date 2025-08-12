Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina de beach handball es campeón del mundo

La Selección Argentina de beach handball, conocida como Las Kamikazes, batió a Alemania en el shoot-out de la final de los World Games y es campeón del mundo

12 de agosto 2025 · 11:52hs
La Selección Argentina de beach handball es campeón del mundo

La Selección Argentina de beach handball, conocida como Las Kamikazes, llegaron a la cima del mundo por primera vez en su historia al destronar en la final de los World Games 2025 a las bicampeonas Alemania.

La Selección Argentina derrotó por 2-1 (14-20, 22-12 y 7-2 en el shoot-out) a las germanas y se terminó colgando la medalla de oro.

Argentina se tomó revancha de la final mundial perdida en 2024 justamente ante Alemania y se terminó subiendo a lo más alto del podio.

En los World Games, Argentina ya conquistó una medalla de plata (Polonia 2017), una de bronce (Estados Unidos 2022) y finalmente la dorada en Chengdu 2025.

El plantel campeón estuvo integrado por 10 kamikazes: Giuliana Gamba, Lucila Balsas, Fiorella Corimberto, Alma Molina, Zoe Turnes, Agostina Arcajo, Constanza Suárez, Gisella Bonomi, Florencia Gallo y Luciana Scordamaglia.

La figura del plantel y de los World Games fue Gisella Bonomi, autora de 78 puntos (40 goles y 2 asistencias) en los 6 partidos disputados.

¿La campaña argentina?: 2-0 a Portugal, 2-0 a Croacia, 2-0 a China, 2-0 a Vietnam, 2-1 a España y 2-1 a Alemania.

Selección Argentina beach handball Kamikazes
