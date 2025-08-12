Unión incorporó al interno brasileño Felipe Queiros Araujo

El alapivote Felipe Queiros Araujo se transformó en la octava ficha mayor de Unión para encarar desde el 24 de septiembre la Liga Nacional de Básquet

El alapivote brasileño Felipe Queiros Araujo se convirtió en la octava ficha mayor de Unión para encarar la temporada 2025/26 de la Liga Nacional.

Nació en Salvador (Bahía) el 31 de marzo de 1998 y mide 202 centímetros . En la campaña anterior vistió la camiseta de Botafogo, en la Liga Nacional del vecino país.

LEER MÁS: Oficial A2: Colón (SF) ganó en Gálvez y es único puntero

Allí promedió promedió 10,2 puntos; 3,5 rebotes y 1,3 asistencias con 7,7 de valoración. El 16 de febrero ante Pato Basquete (24) fue su máxima anotación.

De esta manera, Unión tiene como cupos mayores:Franco Balbi, Martín Cabrera, Federico Elías, Emiliano Basabe, Felipe Queiros Araujo, Daniel Hure, Chris Vogt e Ignacio Alessio.