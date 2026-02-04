Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

La Liga Nacional no se detiene: tres duelos para seguir la acción

Se disputarán tres partidos en la continuidad de la Liga Nacional, donde la atracción estará en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.

4 de febrero 2026 · 11:52hs
La Liga Nacional no se detiene: tres duelos para seguir la acción

La semana de Liga Nacional de Básquet sigue a puro ritmo con una jornada que tendrá actividad en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Tres partidos prometen emociones fuertes en una noche donde cada victoria empieza a pesar en la tabla.

Obras y Ferro, clásico porteño con historia

Desde las 20.00 y con transmisión de Básquet Pass, Obras Sanitarias recibirá a Ferro Carril Oeste en el Templo del Rock. El historial es tan parejo como atractivo: 50 enfrentamientos con leve ventaja verdolaga (26 a 24).

El Tachero llega golpeado tras la caída frente a Platense (87-74), en un juego que se le escapó en el último cuarto con un parcial adverso de 31-10. En ofensiva, lo mejor pasó por Federico Zezular (18 puntos), Tyler Sabin (15) y Marcos D’Elia (11).

Ferro, en cambio, arriba entonado luego de superar con autoridad a La Unión por 84 a 69, con cinco jugadores en doble dígito. Además, sumó una novedad en el plantel: el interno Luis Carrillo se incorporó en lugar del lesionado Eduardo Vasirani, baja por rotura de ligamentos.

Independiente quiere sostener su envión ante San Martín

A las 21.30, en el Gigante de la Ruta 9 de Oliva, Independiente recibirá a San Martín en un cruce con antecedentes equilibrados (4-3 para los cordobeses en siete partidos).

El conjunto local viene de una trabajada victoria ante San Lorenzo (80-69). Tras un primer tiempo adverso, logró revertir la historia en el complemento, con Enzo Filippetti (19) como figura, acompañado por Agustín Caffaro (16) y Martín Fernández (15).

San Martín, por su parte, necesita recuperarse tras la dura derrota ante Atenas (90-76). Más allá del traspié, Gastón García y Daniel Moreira fueron los más productivos con 16 puntos cada uno. La semana también trajo movimiento en el plantel, con la confirmación de la salida de Leonel Schattmann.

Olímpico y Peñarol cierran la noche en La Banda en la Liga Nacional

El último turno será a las 22.00 en el Vicente Rosales, donde Olímpico recibirá a Peñarol. El historial favorece al conjunto santiagueño (23-18 en 41 duelos).

Olímpico llega en alza tras un valioso triunfo en Junín ante Argentino (84-75). Después de un arranque flojo, el equipo bandeño reaccionó con autoridad. Dennis McKinney fue la gran figura con 21 puntos, bien respaldado por Gonzalo Bressan (18) y Agustín Facello (14).

Peñarol, en cambio, inició su gira por Santiago del Estero con una derrota contundente frente a Quimsa (89-66). Sin fluidez ofensiva, solo Agustín Pérez (15) y Roberto Acuña (11) lograron destacarse.

Una noche, tres ciudades y mucho en juego: la Liga Nacional sigue escribiendo capítulos clave en plena etapa de definiciones.

