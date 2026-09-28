La Liga Nacional vuelve a ponerse en marcha y tendrá la ausencia de Unión

La temporada 2026/27 de la Liga Nacional comenzará este lunes con el duelo entre Lanús y Gimnasia (CR). Unión es baja por decisión dirigencial.

La Liga Nacional de Básquetbol pondrá en marcha este lunes su temporada 2026/27 con un particular cruce entre el último campeón de la máxima categoría y el reciente ganador de la segunda división. Gimnasia de Comodoro Rivadavia visitará a Lanús desde las 22.05, en el Antonio Rotili, en el partido que marcará el comienzo de una nueva edición del certamen.

Para el básquet santafesino, el inicio tendrá una ausencia significativa: Unión no formará parte de la Liga Nacional . La institución rojiblanca decidió bajarse de la competencia y regresar a la Liga Argentina , en una determinación vinculada a la situación económica del club.

Unión deja la máxima categoría después de varias temporadas

La salida del conjunto santafesino modificó la conformación del torneo y permitió que la Liga Nacional vuelva a disputarse con 18 equipos, una cantidad que no se registraba desde hace más de una década.

Unión había logrado sostenerse en la elite durante las últimas temporadas, pero finalmente optó por dar un paso al costado y concentrar sus esfuerzos en la segunda categoría. El equipo dirigido por Juan Siemienczuk, que atraviesa su tercer ciclo al frente del plantel, ya trabaja con el objetivo de ser protagonista en la Liga Argentina.

El debut del Tate está previsto para el 15 de octubre ante Bochas Sport Club, en el estadio Ángel Malvicino. La intención del cuerpo técnico es conformar un equipo competitivo y apuntar a llegar en condiciones a la etapa decisiva de la competencia.

Gimnasia inicia la defensa del título

Mientras Unión afrontará un nuevo desafío en la Liga Argentina, Gimnasia de Comodoro Rivadavia comenzará la defensa de la corona. El conjunto dirigido por Pablo Favarel visitará a Lanús, que llega a la máxima categoría después de consagrarse campeón de la Liga Argentina durante la temporada pasada.

El equipo patagónico mantuvo buena parte de la estructura que consiguió el campeonato, aunque sufrió algunas bajas importantes como Bryan Carabalí, Mauro Cosolito y Federico Grun. Para esta temporada incorporó a jugadores como Okafor, Inyaco, Valentín Forestier y Stevens.

Forestier, una de las caras nuevas, destacó el trabajo realizado durante la preparación y valoró la integración del plantel. El debut, además, tendrá un condimento especial por tratarse de una visita a un equipo que llega con el envión de haber conseguido el ascenso.

Una Liga Nacional con 18 equipos

La nueva temporada tendrá como otra de sus particularidades el regreso a un campeonato de 18 participantes. Lanús vuelve a la máxima categoría después de su paso por la Liga Argentina, mientras que Unión es la principal ausencia respecto de la última edición.

También se produjo otro movimiento importante: Atenas de Córdoba adquirió la plaza de Obras Sanitarias, que dejó de competir en la Liga Nacional después de casi dos décadas de presencia consecutiva en la elite.

El historial del certamen tiene a Atenas como máximo campeón, con nueve títulos, mientras que San Lorenzo marcó una época al conseguir cinco campeonatos consecutivos entre 2015/16 y 2020/21, con la interrupción provocada por la cancelación de la temporada 2019/20.

Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata también cuentan con cinco consagraciones, mientras que Ferro Carril Oeste fue el primer campeón de la historia, en 1985.

Un nuevo capítulo para la máxima categoría

La última temporada tuvo como campeón a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que volvió a levantar el trofeo veinte años después de su primera consagración. Ahora deberá afrontar el desafío de defender la corona ante una competencia que vuelve a tener 18 equipos.

La edición 2026/27 comenzará entonces con una postal particular: el campeón de la Liga Nacional enfrentando al campeón de la Liga Argentina, mientras que Unión observará la nueva temporada desde la segunda categoría del básquet argentino.

Para el Tate comenzará otra historia, con un objetivo diferente y un proyecto encabezado por Siemienczuk. Para la Liga Nacional, en tanto, será el comienzo de una temporada que volverá a reunir a 18 equipos en busca del título.