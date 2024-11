La medida anti-Messi que pondrá en práctica Paraguay

"No se permitirá el ingreso de personas con indumentarias alusivas a los colores de la Selección Argentina, clubes argentinos o jugadores argentinos de otros equipos del sector local. No podrán ingresar aunque hayan adquirido entradas", informaron a través de las redes sociales al anunciar el operativo de seguridad para el ingreso al Estadio Defensores del Chaco, entre otras medidas como la prohibición de armas y otros objetos, el rechazo a la violencia y el racismo, etcétera.

Esa decisión, que rige desde el partido contra Brasil, se debe en gran medida, a la convocatoria masiva de casacas de Leo, superando incluso las de suelo adversario. Ante eso, el entrenador argentino del seleccionado paraguayo, Gustavo Alfaro, aclaró en conferencia de prensa que por eso “no quisiera un foco de conflicto”, mientras que Scaloni aseguró que “va a haber camisetas” porque “es más fuerte”.

Qué dijeron Alfaro y Scaloni de la medida anti-Messi

"Lo de la camiseta no tengo nada que ver. No tenía ni idea de eso. Creo que lo que se trata es achicar el margen de un posible foco de conflicto. Messi mañana es nuestro rival, yo le deseo que juegue el mejor partido de su vida contra Perú, pero mañana no”, puntualizó el ex director técnico de Boca, quien intentó desviar, a su manera, la incómoda pregunta. Si bien aseguró que “yo no quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir”, el hombre de las metáforas afirmó: "Nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero mañana, el paraguayo, te lo aseguro, va con la camiseta de Paraguay".

Del otro lado de la vereda, Scaloni también se tomó unos minutos en su conferencia de prensa para opinar sobre la medida de la APF: “Lógicamente que para el futbolista paraguayo, para el hincha, quisieran ir todos con la camiseta de la Selección. Pero Leo es más fuerte que todo eso y va a haber camisetas de Argentina", dijo. "Eso no indica que no hinchen para Paraguay. Me parece que está bueno que la gente del fútbol reconozca lo que es él. Y no por tener una camiseta vas a hacerte hincha de Argentina, solamente es en honor a..", añadió el seleccionador argentino. "Aunque no creo que haya que mezclar. Seguro que para Paraguay es mejor que vayan con la roja y blanca", cerró.