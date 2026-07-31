FIFA dio marcha atrás con el proyecto que desató la guerra con UEFA

A través de un comunicado oficial con declaraciones del presidente Gianni Infantino, el ente regulador del deporte a nivel mundial confirmó que no avanzará con su propuesta "FIFA Forward Enterprise"

Gianni Infantino dio a conocer que FIFA no avanzará con su proyecto "FIFA Forward Enterprise", el cual generó una guerra a cielo abierto con UEFA, que amenazó con boicotear las competencias del ente regular del deporte a nivel mundial.

La noticia fue brindada por la propia FIFA, que dio a conocer un comunicado con "declaraciones atribuibles" a su mandatario: "El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios".

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre -y siempre lo será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará", completó.

En cuanto a los pasos a seguir tras ver truncada su proposición, Infantino dio a conocer que habrá un cónclave para resolver la situación. "De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", cerró.

Esta decisión de Infantino se da a conocer poco después de que se confirmara las negativas de UEFA, Concacaf y AFC, que representan más de la mitad de las 211 federaciones que se encuentran afiliadas a la FIFA.

¿En qué consistía FIFA Forward Enterprise, el proyecto de Infantino que despertó gran rechazo en UEFA? La propuesta radica en una reestructuración comercial que revolucionaría la gestión de sus competencias principales, al crear una empresa que administraría los negocios y eventos como el Mundial, el Mundial de Clubes y otros torneos regulados por la organización.

Como parte del plan, el máximo dirigente analizaba vender entre el 20% y el 30% de la entidad a fundar a inversores privados, que pasarían a tener participaciones minoritarias y sin poder de control. Según explicó la casa madre, todos los beneficios netos de la nueva empresa serán reinvertidos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial. En paralelo, el organismo prevé ampliar la financiación destinada a sus 211 asociaciones miembro.

"Si deciden seguir adelante, este paquete de 10.000 millones de dólares estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, dando paso a la siguiente fase de nuestro camino conjunto. Si prefieren mantener el statu quo y rechazar esta propuesta, seguiremos contando con la ampliación prevista del programa Forward, por valor de 2.700 millones de dólares, tal como se presentó anteriormente", expresó Infantino en un escrito al resto de las federaciones, y que fue difundido por el medio británico The Times. Además, el presidente de la organización ofreció acceso a hasta 30 millones de libras.

En esta línea, la FIFA aclaró que mantendrá bajo control exclusivo la gestión del fútbol, las competencias y el calendario internacional. A su vez, fijó un plazo de 53 días para que las federaciones respalden la moción de vender un porcentaje de las acciones de la Copa del Mundo, y advirtió que los miembros que se opongan quedarán excluidos del nuevo modelo de financiamiento. Una propuesta que no prosperó ante la fuerte negativa de varias confederaciones, en particular de la UEFA.

La confederación europea anunció este jueves que están dispuestos a un boicot y ninguna de sus federaciones participará en las competiciones de la FIFA mientras ésta mantenga vigente la propuesta de vender a inversores privados participaciones del Mundial y otros torneos.