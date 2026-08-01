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¿Cómo le fue a Colón con Brian Ferreyra como árbitro?

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Brian Ferreyra como árbitro del encuentro de hoy entre Acassuso y Colón, correspondiente a la 23ª fecha de la Primera Nacional.

1 de agosto 2026 · 10:39hs
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¿Cómo le fue a Colón con Brian Ferreyra como árbitro?

Colon visitará este sábado a Acassuso, a parir de las 15.00hs, en el estadio La Quema, por la fecha 23 de la Primera Nacional.

El juez principal estará acompañado por Marcelo Bistocco y Nahuel Santanocito como asistentes, mientras que Mariano Negrete se desempeñará como cuarto árbitro.

Un historial favorable para el Sabalero

Las estadísticas de Brian Ferreyra vuelven a ponerse sobre la mesa. Hasta el momento, el juez dirigió a Colón en nueve oportunidades, con un balance positivo para el conjunto santafesino: cuatro victorias, tres empates y apenas dos derrotas.

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El último antecedente y el primer partido

El antecedente más reciente se registró el 27 de abril de este año, cuando el Sabalero igualó 0-0 frente a Godoy Cruz en un encuentro que estuvo marcado por distintas polémicas arbitrales, donde no cobro un claro penal a Alan Bonansea.

La primera vez que Ferreyra dirigió a Colón fue el 26 de marzo de 2024, en el estadio Brigadier General Estanislao López. Aquella tarde, el equipo rojinegro derrotó 1-0 a Gimnasia y Tiro, con un gol de Axel Rodríguez a los 19 minutos del primer tiempo, iniciando así un historial que, hasta el momento, favorece al Sabalero.

Con estos antecedentes, Colón buscará mantener la tendencia positiva cada vez que Brian Ferreyra estuvo al frente de uno de sus partidos.

Colón Brian Ferreyra árbitro
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