La Primera Nacional estrena logo y desembarca en el streaming oficial de LPF

El torneo de ascenso argentino renueva su identidad visual y apuesta a la difusión digital con todos los partidos transmitidos en vivo por LPF Play.

La Primera Nacional inicia 2026 con una doble renovación: identidad visual y llegada al streaming oficial. El nuevo logo refleja modernidad y dinamismo , mientras que la categoría buscará ampliar su alcance digital a través de LPF Play , llevando los partidos a la pantalla de todos los aficionados del fútbol de ascenso.

El rediseño del emblema responde a la intención de adaptar la competencia a los formatos digitales actuales , con un estilo más limpio y versátil que pueda aplicarse a plataformas online, redes sociales y material promocional. La actualización pretende reforzar la visibilidad del torneo y acercarlo a nuevas audiencias.

Streaming y accesibilidad

Desde esta temporada, todos los encuentros de la Primera Nacional contarán con transmisión en vivo mediante LPF Play, lo que garantiza que aficionados de todo el país puedan seguir la acción en tiempo real. Esta estrategia representa un punto de inflexión para el ascenso, que por primera vez tendrá una presencia digital consolidada.

La presentación del nuevo logo y la implementación del streaming reflejan la apuesta de la Asociación del Fútbol Argentino por profesionalizar la comunicación de sus competencias y potenciar el crecimiento del fútbol de segunda división en la era digital.