Uno Santa Fe | Ovación | LPF

La Primera Nacional estrena logo y desembarca en el streaming oficial de LPF

El torneo de ascenso argentino renueva su identidad visual y apuesta a la difusión digital con todos los partidos transmitidos en vivo por LPF Play.

Ovación

Por Ovación

13 de febrero 2026 · 17:25hs
La Primera Nacional estrena logo y desembarca en el streaming oficial de LPF

La Primera Nacional inicia 2026 con una doble renovación: identidad visual y llegada al streaming oficial. El nuevo logo refleja modernidad y dinamismo, mientras que la categoría buscará ampliar su alcance digital a través de LPF Play, llevando los partidos a la pantalla de todos los aficionados del fútbol de ascenso.

Modernización e imagen

El rediseño del emblema responde a la intención de adaptar la competencia a los formatos digitales actuales, con un estilo más limpio y versátil que pueda aplicarse a plataformas online, redes sociales y material promocional. La actualización pretende reforzar la visibilidad del torneo y acercarlo a nuevas audiencias.

Streaming y accesibilidad

Desde esta temporada, todos los encuentros de la Primera Nacional contarán con transmisión en vivo mediante LPF Play, lo que garantiza que aficionados de todo el país puedan seguir la acción en tiempo real. Esta estrategia representa un punto de inflexión para el ascenso, que por primera vez tendrá una presencia digital consolidada.

La presentación del nuevo logo y la implementación del streaming reflejan la apuesta de la Asociación del Fútbol Argentino por profesionalizar la comunicación de sus competencias y potenciar el crecimiento del fútbol de segunda división en la era digital.

LPF Primera Nacional streaming
Noticias relacionadas
los herederos de maradona respaldan la medida judicial contra morla

Los herederos de Maradona respaldan la medida judicial contra Morla

etcheverry remonto y es semifinalista en buenos aires

Etcheverry remontó y es semifinalista en Buenos Aires

se agotaron los preservativos en la villa olimpica de milan-cortina 2026

Se agotaron los preservativos en la Villa Olímpica de Milán-Cortina 2026

serna respondio a una filosa pregunta: ¿riquelme es tacano?

Serna respondió a una filosa pregunta: "¿Riquelme es tacaño?"

Lo último

Después de 4 meses, Colón vuelve al Brigadier y Medrán perfila el once

Después de 4 meses, Colón vuelve al Brigadier y Medrán perfila el once

Colón afianza su alianza estratégica con Spreen en la Primera Nacional

Colón afianza su alianza estratégica con Spreen en la Primera Nacional

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Último Momento
Después de 4 meses, Colón vuelve al Brigadier y Medrán perfila el once

Después de 4 meses, Colón vuelve al Brigadier y Medrán perfila el once

Colón afianza su alianza estratégica con Spreen en la Primera Nacional

Colón afianza su alianza estratégica con Spreen en la Primera Nacional

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

San Lorenzo suspende por un año como socio a Néstor Ortigoza

San Lorenzo suspende por un año como socio a Néstor Ortigoza

Los herederos de Maradona respaldan la medida judicial contra Morla

Los herederos de Maradona respaldan la medida judicial contra Morla

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

Se agotaron los preservativos en la Villa Olímpica de Milán-Cortina 2026

Se agotaron los preservativos en la Villa Olímpica de Milán-Cortina 2026

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus