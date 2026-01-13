La razón por la que el pase de Maher Carrizo a River se encuentra caído

A pesar del acuerdo entre clubes, el joven extremo del Fortín aguarda por una oferta del fútbol europeo.

River cerró tres incorporaciones en tiempo récord como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, y Marcelo Gallardo esperaba contar con Maher Carrizo como el cuarto fichaje para reforzar el ataque.

Sin embargo, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas , el joven extremo de 19 años decidió no darle el visto bueno a la transferencia rumbo al “Millonario”, a pesar del acuerdo entre clubes en cuanto al monto de la operación.

Los de Núñez iban a desembolsar alrededor de 6.5 millones de dólares por el 50% del pase del surgido en el Fortín, cifra que la directiva de los de Liniers veía más que aceptable, pero finalmente fue el propio jugador quien bajó el pulgar y frustró la venta.

¿Cuál fue la razón por la cual se cayó el pase de Maher Carrizo a River?

Carrizo habría decidido que su etapa como profesional en el fútbol argentino estaría terminada por lo que aguardaría por una propuesta desde Europa para emigrar al exterior y competir en el viejo continente.

El nacido en Santiago del Estero debutó en Vélez en 2024 y su buen desempeño lo llevó a disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina, certamen en el que anotó 3 goles, dio una asistencia y llegó a la final donde cayó frente a Marruecos.

Con la camiseta con la V azul, el atacante categoría 2006 registra 51 presencias, 35 de ellas como titular, 11 anotaciones y 3 pases de gol. Su buen nivel hizo que Gallardo posara sus ojos en él, aunque finalmente Carrizo no se decantó por la “Banda”.

Un caso similar sería el de Santino Andino, extremo de Godoy Cruz, quien tenía dos ofertas sobre la mesa: la de River y la del Panathinaikos de Grecia. Si bien no está confirmada la venta, el jugador priorizaría emigrar al país europeo para continuar con su carrera.

En las últimas horas, el elenco griego elevó su propuesta a 10.2 millones de euros por el 75% de los derechos económicos del futbolista de 20 años, monto que sería bien recibido en las arcas del cuadro mendocino, relegado recientemente a la Primera Nacional. Además, el “Tomba” conservaría un 25% del pase de una de sus mayores promesas.