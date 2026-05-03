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Santa Fe FC empató pero conservó la punta del ascenso liguista

Por la 6° fecha del Apertura de Primera B, Santa Fe FC igualó con Nuevo Horizonte pero continúa siendo el líder. Pucará y Los Canarios ganaron sus compromisos y son escoltas

Ovación

Por Ovación

3 de mayo 2026 · 10:15hs
Santa Fe FC cosechó un empate ante Nuevo Horizonte pero sigue siendo puntero.

fotos gentileza Cecilia Osuna prensa NH.

Santa Fe FC cosechó un empate ante Nuevo Horizonte pero sigue siendo puntero.

Tal como estaba previsto se jugó una nueva jornada del Torneo de la Segunda División de la Liga Santafesina, precisamente se disputó la sexta fecha del Apertura 2026, donde Santa Fe FC no pudo vencer en su visita a Casa Turquesa e igualó ante Nuevo Horizonte. Los que aprovecharon fueron Pucará y Los Canarios que ganaron y se pusieron a un punto de la cima. También se registraron las victorias de Don Salvador y el Pozo.

Santa Fe FC igualó ante el Nuevo en el ascenso

En el cotejo destacado del segundo nivel de Liga Santafesina, en cumplimiento de la sexta jornada, en Casa Turquesa, ubicada a la vera de la ruta nacional 11, Nuevo Horizonte y Santa Fe FC igualaron 1 a 1 bajo el arbitraje de Carlos Céspedes. El conjunto visitante conducido por Oscar Escribanich abrió el marcador por intermedio de Gianluca Ledesma, mientras que la igualdad para el anfitrión llegó merced a Brian Ferreyra. Igualmente, Santa Fe FC conservó el invicto y se mantiene al frente del certamen de ascenso.

En el estadio Tesoro Ferrero de Santo Tomé, con gol de Cristian Fernández, Los Canarios de barrio Transporte superó por 1 a 0 a Atenas y se posicionó como uno de los escoltas. El otro que quedó ahí prendido en el lote de la conversación, Pucará, en barrio 12 de Septiembre de Santo Tomé derrotó a Atlético Floresta por 1 a 0 con gol de Alexis Vezzali. En barrio Schneider, Belgrano de Coronda goleó por 4 a 0 a Defensores de Peñaloza con goles de Lucio Monti, Brian Acosta, Alejo Martínez e Ignacio Ricca.

En Altos del Valle, Banco Provincial goleó a Atlético Arroyo Leyes por 5 a 1 con goles de Ismael Contrera, dos de Hugo Quiróz, Alexandro Lammertyn y Tomás Roldán, mientras que para la visita descontó Jonatan Okseniuk. En el departamento Garay, Los Juveniles se impuso a Los Piratitas por 4 a 2. Para el conjunto de Santa Rosa de Calchines los goles los hicieron Franco Sureda, Elías Gómez, Gastón Lucero en contra y Juan Vázquez, mientras que para el elenco santotomesino destacaron Emanuel Ojeda y Jairo Sanabria. En el Gigante de Adelina, Don Salvador superó a El Cadi de Rincón por 3 a 2. Para el local los goles los hicieron Julián Canalis y dos de Ángel Alcaraz, mientras que para los de la costa santafesina descontaron Lautaro Escobar y Genaro Fortunato.

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En Casa Turquesa, Santa Fe FC igual&oacute; 1 a 1 con Nuevo Horizonte por el ascenso liguista.

En Casa Turquesa, Santa Fe FC igualó 1 a 1 con Nuevo Horizonte por el ascenso liguista.

En el predio Nery Pumpido, Deportivo Agua se recuperó de la derrota entre semana ante Pucará, y superó con gol de Ignacio Jeanderegen a Defensores de Alto Verde por 1 a 0. En barrio Yapeyú, Loyola y San Cristóbal igualaron 1 a 1. Para el local anotó Daniel Romero, y para el cuadro de Ángel Gallardo descontó de penal Ramón Barraza. En el estadio Japo Acevedo, El Pozo goleó por 5 a 1 a Vecinal Gálvez de Sauce Viejo. Para los anfitriones marcaron Nahuel Ferreyra, Lautaro Sancuns, Uriel Barros, Juan Ponce y Santino Soria, mientras que para la visita descontó Santiago Portero.

Posiciones y próxima fecha

-Posiciones: Santa Fe FC 16; Pucará y Los Canarios 15; Banco Provincial 14; Belgrano de Coronda 13, El Cadi y San Cristóbal 12, Vecinal Gálvez y Nuevo Horizonte 11; Atenas, El Pozo, Defensores de Alto Verde y Los Juveniles 7; Don Salvador y Loyola 5; Deportivo Agua 4; Los Piratitas 3; Floresta 2; Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 0.

-Próxima fecha: Los Canarios con Banco Provincial, Atlético Arroyo Leyes con Los Juveniles, Los Piratitas con Deportivo Agua, Defensores de Alto Verde con Defensores de Peñaloza, Belgrano con Floresta, Pucará con Loyola, San Cristóbal con Nuevo Horizonte, Santa Fe FC con El Pozo, Vecinal Gálvez con Don Salvador y El Cadi con Atenas.

Santa Fe FC ascenso Pucará
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