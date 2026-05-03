Si bien Unión por ahora no logró el objetivo de clasificar a los octavos de final y depende del resultado del partido entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, el Tate tiene un motivo para sentirse orgulloso.
El dato positivo con el que Unión cerró la etapa regular de la competencia
Unión se convirtió junto con Independiente en los dos equipos más goleadores de la Zona A y entre los tres mejores del fútbol argentino
Por Ovación
Unión es un equipo contundente
Y es que el elenco conducido por Leonardo Madelón está en el podio de los tres más goleadores del fútbol argentino y es junto a Independiente, el más goleador de la Zona A, ambos con 24 goles.
El único equipo que lo supera en goles a favor es Independiente Rivadavia, quien convirtió 28 goles y quedó como único líder en la Zona B.
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El Tate se mostró contundente en el Torneo Apertura y de hecho, lleva anotando goles en los últimos cinco partidos que disputó, la última vez que no convirtió fue en la derrota ante Defensa y Justicia 2-0.
El goleador del Tate es Cristian Tarragona con siete goles y lo sigue Marcelo Estigarribia, quien anotó cuatro, demostrando la eficacia de la dupla delantera.