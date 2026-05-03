El dato positivo con el que Unión cerró la etapa regular de la competencia

Unión se convirtió junto con Independiente en los dos equipos más goleadores de la Zona A y entre los tres mejores del fútbol argentino

Unión terminó siendo junto a Independiente, el equipo más goleador de la Zona A.

Si bien Unión por ahora no logró el objetivo de clasificar a los octavos de final y depende del resultado del partido entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, el Tate tiene un motivo para sentirse orgulloso.

Y es que el elenco conducido por Leonardo Madelón está en el podio de los tres más goleadores del fútbol argentino y es junto a Independiente, el más goleador de la Zona A, ambos con 24 goles.

El único equipo que lo supera en goles a favor es Independiente Rivadavia, quien convirtió 28 goles y quedó como único líder en la Zona B.

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El Tate se mostró contundente en el Torneo Apertura y de hecho, lleva anotando goles en los últimos cinco partidos que disputó, la última vez que no convirtió fue en la derrota ante Defensa y Justicia 2-0.

El goleador del Tate es Cristian Tarragona con siete goles y lo sigue Marcelo Estigarribia, quien anotó cuatro, demostrando la eficacia de la dupla delantera.