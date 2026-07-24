La revelación de Paredes sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

El volante de Boca confesó que Leo tenía pensado cerrar su historia en la Selección tras la final del Mundial, aunque deseó que “pueda seguir jugando” un tiempo más.

Leandro Paredes fue titular en su regreso a La Bombonera, que lo ovacionó desde el primer minuto, y dio una asistencia para el 1-0 de Boca. Como era de esperarse, no solo le preguntaron por el cruce con O’Higgins por la Copa Sudamericana. También por la Selección Argentina y, lo que desvela a todos los hinchas, el futuro de Lionel Messi.

El volante y capitán xeneize es uno de los más cercanos a Leo, con el que forjó una amistad sólida en todos estos años de la Mayor y en su etapa compartida en PSG. Por eso golpeó tan fuerte la revelación que hizo en zona mixta sobre su posible retiro con la camiseta albiceleste.

“Duele porque, como lo dijimos durante todo el Mundial, no queríamos que llegue el último partido. Creo que él había tomado una decisión de que era su último partido en la Selección”, lanzó frente a los medios la frase que ningún argentino quería escuchar.

La dijo con un tono sereno, como si ya hubiera asimilado esa idea desde hace un largo tiempo. Claro que nadie se sorprendería de que Messi, con 39 años y mil batallas encima, haya jugado su última Copa del Mundo. Lo que impactó fue otra cosa: la posibilidad de que no vuelva a vestir nunca más los colores de su país, y que su última imagen en la Selección haya sido la del llanto desconsolado por otra final perdida.

Enseguida, el propio Paredes se aferró a la esperanza de que Leo todavía no le ponga punto final a su glorioso ciclo nacional: “Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él. Lo que a él lo haga feliz seguramente a nosotros también”.

Consultado sobre su propia continuidad, el mediocampista también sembró dudas y encendió las alarmas: "No lo sé, es un proceso. Hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar". Y cerró, con la mirada puesta en un futuro incierto: "Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma".