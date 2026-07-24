El director del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMyC), Jorge Giometti, confirmó que el fenómeno ya está en marcha y que sus efectos se sentirán con mayor fuerza a partir de agosto. El pronóstico marca un semestre con más lluvias, tormentas intensas y una probable crecida del río Paraná.

Señalan que El Niño ya se activó en la región y podría convertirse en uno de los más fuertes de los últimos 70 años

El fenómeno de El Niño ya empezó a hacerse sentir en la región y, si se confirman las proyecciones actuales, podría transformarse en uno de los más intensos de los últimos 70 años .

La advertencia llegó de parte de Jorge Giometti, director del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMyC), quien señaló que su impacto se hará más notorio entre agosto y septiembre .

En declaraciones a El Tres de Rosario, el especialista explicó que la anomalía en la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial ya está en marcha, lo que abre paso a un tramo del año con más precipitaciones.

"A partir de agosto-septiembre vamos a empezar a notar el avance de este sistema, que nos va a generar una temporada con bastantes precipitaciones y tormentas intensas", afirmó.

Las proyecciones del organismo anticipan, para los próximos seis meses, un aumento progresivo de las lluvias, con tormentas que podrían ser localmente fuertes y una crecida del río Paraná.

Ya llueve más de 200 milímetros en zonas vecinas

Giometti detalló que en sectores de Misiones, el sur de Brasil, el norte de Uruguay y Corrientes ya se registraron precipitaciones superiores a los 200 milímetros, un fenómeno que, según anticipó, irá extendiéndose hacia otras regiones.

El funcionario agregó un dato clave: la anomalía térmica prevista en el Pacífico ecuatorial podría ubicarse entre 3,8 y 4 grados, un valor que, de confirmarse, ubicaría a este episodio entre "uno de los eventos más fuertes desde los años 50".

Frente a este panorama, remarcó que distintos organismos provinciales ya están trabajando con la información del centro meteorológico para diseñar medidas que permitan reducir el impacto de las lluvias intensas. "Mucha agua en poco tiempo sabemos que genera inconvenientes y el tema es tratar de sacarla lo antes posible", explicó.