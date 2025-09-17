La Salle Jobson se llevó un triunfo en el comienzo de la fecha 3

Por la 3ª fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti, en un partido con muchos expulsados, La Salle superó por la mínima diferencia El Quillá

La Salle Jobson cosechó la tercera victoria y es puntero de la zona 2.

Se puso en marcha la tercera fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En un cotejo muy caliente, con varios expulsados, La Salle Jobson derrotó a Náutico El Quillá por 1 a 0 en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, del predio Nery Pumpido, bajo el arbitraje de Iván Chazarreta. En la presente jornada se disputará el grueso de la fecha, ya que fue postergado para el miércoles 24 el cruce entre Unión con la Academia Cabrera.

La Salle le ganó a El Quillá y mantiene su puntaje perfecto en el arranque del Clausura. El partido comenzó a un gran ritmo, con chances para ambos pero se iría al descanso 0-0. En el complemento, un claro golpe en el área del cinco rival a Esquivel trajo una chance inmejorable de abrir el marcador. Gutiérez cambió penal por gol y se llevó los tres puntos para Cabaña Leiva. En la divisional reserva, La Salle Jobson se impuso al conjunto lagunero por 2 a 0 con goles de Gabriel Ríos y Mariano Andreoli.

Se trató de un partido picante, con muchos expulsados, y un penal que terminó favoreciendo al conjunto de Eduardo Magnín ya que sumó su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones, ya que en el debut superó a Nacional y el fin de semana pasado se quedó con el clásico ante Ateneo Inmaculada. Por su parte, los dirigidos por Patita Mazzoni no pudieron recomponerse de la caída ante Nacional en barrio Sur.

En un contexto de marcado equilibrio, de dientes apretados, el único gol lo marcó Mauro Gutiérrez de penal cerca de los 30 minutos de juego. El árbitro de las acciones en el predio liguista, adicionó doce minutos de tiempo, ya que el partido estuvo mucho tiempo detenido, por todas las incidencias que se había producido.

En la cuarta fecha a disputarse el próximo fin de semana, Náutico El Quillá volverá a ser de local frente a la Universidad del Litoral, mientras que en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará frente a Colón de Santa Fe.

image Náutico El Quillá no pudo ante un duro rival y cayó por la mínima diferencia.

Síntesis

El Quillá 0- La Salle Jobson 1

El Quillá: Federico Appendino; Manuel Olcese, Pablo Bernia, Juan Manuel Gómez y Lautaro Marchionatti; Matías Dándolo, Santiago Ingino, Leandro Puig y Bautista Croci; Joaquín Felizia y Lautaro Pochón. DT: Martín Mazzoni.

La Salle Jobson: Gustavo Bustos; Juan Silvestro, Mateo Basilio, Matías Pera y Tomás Capitani; Juan Fiorenza, Eduardo Esquivel, Mateo Massi y Facundo Silvestro; Guido Gutiérrez y Julián Guerino. DT: Eduardo Magnín.

Gol: St, 26´ Mauro Gutiérrez de penal (LS).

Cambios: Lorenzo Scozzina por Dándolo, Gastón Losa por Olcese y Tomás Candia por Puig (Q); Patricio Copello por Esquivel, Andrés Copello por Guerino, Mauro Gutiérrez por Guido Gutiérrez y Benjamín Maciel por Fiorenza (LS).

Expulsados: St: Gonzalo Díaz (LS); 20´ Santiago Ingino (Q), 27´ Federico Macchi (Q), 51´ Pablo Bernia (Q), 56´ Lautaro Marchionatti (Q).

Árbitro: Iván Chazarreta.

Cancha: Leopoldo Jacinto Luque, predio Nery Alberto Pumpido.

- Programación 3° fecha

-Miércoles 17 - 21:

Colón vs. Nacional (Gabriel Ibarra)

Sportivo Guadalupe vs. Newell´s (Maximiliano Manduca)

Colón de San Justo vs. Gimnasia y Esgrima (Juan Bonnin)

La Perla del Oeste vs. Vecinal Gálvez (Carlos Córdoba)

Sanjustino vs. Cosmos (Joaquín Urbani)

Pucará vs. Ciclón Racing (Alejandro Aguilera)

-Miércoles 17 - 21.30:

Nobleza vs. Independiente (Ignacio Castellano)

Universidad vs. Ateneo Inmaculada (Rubén Fernández)

Juventud Unida vs. Ciclón Norte (Emiliano Maldonado)

- Posiciones

-Zona 1: Colón de San Justo 6; Universidad 4; Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima, Unión, Independiente y Nobleza de Recreo 3; Academia Cabrera 1, Juventud Unida y Pucará 0.

-Zona 2: La Salle Jobson 9; Sanjustino y Sportivo Guadalupe 6; Colón, El Quillá, Nacional, Newell´s, Ciclón Norte y La Perla 3; Cosmos y Vecinal Gálvez 0.