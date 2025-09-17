Uno Santa Fe | Ovación | La Salle

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el comienzo de la fecha 3

Por la 3ª fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti, en un partido con muchos expulsados, La Salle superó por la mínima diferencia El Quillá

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 09:48hs
La Salle Jobson cosechó la tercera victoria y es puntero de la zona 2.

La Salle Jobson cosechó la tercera victoria y es puntero de la zona 2.

Se puso en marcha la tercera fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En un cotejo muy caliente, con varios expulsados, La Salle Jobson derrotó a Náutico El Quillá por 1 a 0 en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, del predio Nery Pumpido, bajo el arbitraje de Iván Chazarreta. En la presente jornada se disputará el grueso de la fecha, ya que fue postergado para el miércoles 24 el cruce entre Unión con la Academia Cabrera.

Comenzó la tercera fecha del Chijí Serenotti

La Salle le ganó a El Quillá y mantiene su puntaje perfecto en el arranque del Clausura. El partido comenzó a un gran ritmo, con chances para ambos pero se iría al descanso 0-0. En el complemento, un claro golpe en el área del cinco rival a Esquivel trajo una chance inmejorable de abrir el marcador. Gutiérez cambió penal por gol y se llevó los tres puntos para Cabaña Leiva. En la divisional reserva, La Salle Jobson se impuso al conjunto lagunero por 2 a 0 con goles de Gabriel Ríos y Mariano Andreoli.

Se trató de un partido picante, con muchos expulsados, y un penal que terminó favoreciendo al conjunto de Eduardo Magnín ya que sumó su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones, ya que en el debut superó a Nacional y el fin de semana pasado se quedó con el clásico ante Ateneo Inmaculada. Por su parte, los dirigidos por Patita Mazzoni no pudieron recomponerse de la caída ante Nacional en barrio Sur.

En un contexto de marcado equilibrio, de dientes apretados, el único gol lo marcó Mauro Gutiérrez de penal cerca de los 30 minutos de juego. El árbitro de las acciones en el predio liguista, adicionó doce minutos de tiempo, ya que el partido estuvo mucho tiempo detenido, por todas las incidencias que se había producido.

En la cuarta fecha a disputarse el próximo fin de semana, Náutico El Quillá volverá a ser de local frente a la Universidad del Litoral, mientras que en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará frente a Colón de Santa Fe.

image
N&aacute;utico El Quill&aacute; no pudo ante un duro rival y cay&oacute; por la m&iacute;nima diferencia.

Náutico El Quillá no pudo ante un duro rival y cayó por la mínima diferencia.

Síntesis

El Quillá 0- La Salle Jobson 1

El Quillá: Federico Appendino; Manuel Olcese, Pablo Bernia, Juan Manuel Gómez y Lautaro Marchionatti; Matías Dándolo, Santiago Ingino, Leandro Puig y Bautista Croci; Joaquín Felizia y Lautaro Pochón. DT: Martín Mazzoni.

La Salle Jobson: Gustavo Bustos; Juan Silvestro, Mateo Basilio, Matías Pera y Tomás Capitani; Juan Fiorenza, Eduardo Esquivel, Mateo Massi y Facundo Silvestro; Guido Gutiérrez y Julián Guerino. DT: Eduardo Magnín.

Gol: St, 26´ Mauro Gutiérrez de penal (LS).

Cambios: Lorenzo Scozzina por Dándolo, Gastón Losa por Olcese y Tomás Candia por Puig (Q); Patricio Copello por Esquivel, Andrés Copello por Guerino, Mauro Gutiérrez por Guido Gutiérrez y Benjamín Maciel por Fiorenza (LS).

Expulsados: St: Gonzalo Díaz (LS); 20´ Santiago Ingino (Q), 27´ Federico Macchi (Q), 51´ Pablo Bernia (Q), 56´ Lautaro Marchionatti (Q).

Árbitro: Iván Chazarreta.

Cancha: Leopoldo Jacinto Luque, predio Nery Alberto Pumpido.

- Programación 3° fecha

-Miércoles 17 - 21:

Colón vs. Nacional (Gabriel Ibarra)

Sportivo Guadalupe vs. Newell´s (Maximiliano Manduca)

Colón de San Justo vs. Gimnasia y Esgrima (Juan Bonnin)

La Perla del Oeste vs. Vecinal Gálvez (Carlos Córdoba)

Sanjustino vs. Cosmos (Joaquín Urbani)

Pucará vs. Ciclón Racing (Alejandro Aguilera)

-Miércoles 17 - 21.30:

Nobleza vs. Independiente (Ignacio Castellano)

Universidad vs. Ateneo Inmaculada (Rubén Fernández)

Juventud Unida vs. Ciclón Norte (Emiliano Maldonado)

- Posiciones

-Zona 1: Colón de San Justo 6; Universidad 4; Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima, Unión, Independiente y Nobleza de Recreo 3; Academia Cabrera 1, Juventud Unida y Pucará 0.

-Zona 2: La Salle Jobson 9; Sanjustino y Sportivo Guadalupe 6; Colón, El Quillá, Nacional, Newell´s, Ciclón Norte y La Perla 3; Cosmos y Vecinal Gálvez 0.

La Salle fecha Náutico El Quillá
Noticias relacionadas
festejos de gimnasia, union a y union b en el oficial prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

liverpool y atletico de madrid, duelo de candidatos por champions league

Liverpool y Atlético de Madrid, duelo de candidatos por Champions League

belgrano y newells, mano a mano para llegar a semis de copa argentina

Belgrano y Newell's, mano a mano para llegar a semis de Copa Argentina

el inter miami vencio a seattle sounders con un gol de leo messi

El Inter Miami venció a Seattle Sounders con un gol de Leo Messi

Lo último

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Último Momento
Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Madelón, mesurado en Unión: No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera

Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

Ovación
La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Walter Otta: Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo

Walter Otta: "Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo"

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit