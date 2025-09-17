Fórmula 1 on board: así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán El argentino Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío en la categoría reina del automovilismo. Por Ovación 17 de septiembre 2025 · 11:51hs

El piloto argentina Franco Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto ya conoce muy bien este circuito, que es donde consiguió su mejor resultado en la categoría al quedar octavo el año pasado cuando corría para Williams.

El Circuito Callejero de Bakú cuenta con una longitud de 6,003 kilómetros y tiene 20 curvas, lo que lo convierte en uno de los trazados más complicados del calendario. Así es una vuelta en el GP de Azrebaiyán Embed