Fórmula 1 on board: así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán

El argentino Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío en la categoría reina del automovilismo.

17 de septiembre 2025 · 11:51hs
El piloto argentina Franco Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto ya conoce muy bien este circuito, que es donde consiguió su mejor resultado en la categoría al quedar octavo el año pasado cuando corría para Williams.

El Circuito Callejero de Bakú cuenta con una longitud de 6,003 kilómetros y tiene 20 curvas, lo que lo convierte en uno de los trazados más complicados del calendario.

Así es una vuelta en el GP de Azrebaiyán

Fórmula 1 Azerbaiyán Colapinto
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Intervención integral de bulevar Raúl Tacca: así será la obra que transformará el acceso al Card en Santa Fe

Reunión con los jugadores de Colón: no hay deudas y rechazaron un premio extra por ganarle a Morón

Juego clandestino en Santa Fe: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Juego clandestino en Santa Fe: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

