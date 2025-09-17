La historia detrás de la supuesta salida de Medrán en Colón

Ezequiel Medrán quedó en el centro de la polémica y de rumores cruzados sobre su posible salida como DT de Colón. ¿Qué pasó en realidad?

Este martes por la tarde, Ezequiel Medrán se hizo presente en el Predio 4 de Junio para mantener una reunión con los dirigentes de Colón , en medio de la incertidumbre que rodea al club tras la derrota ante Talleres de Remedios de Escalada. Fue antes del cónclave que luego se llevó, en el mismo lugar, entre el oficialismo y la oposición.

Si bien en los primeros días de la semana se especuló con una posible renuncia del entrenador, especialmente después de los incidentes con hinchas tanto en el predio como en la sede, la información oficial indica que Medrán dirigirá al equipo frente a Deportivo Morón y su intención sería mantenerse al frente del plantel hasta el final del campeonato.

Desde su llegada, el rendimiento de Colón no logró despegar. El equipo mostró una reacción positiva únicamente en el primer tiempo de su debut, ante Chacarita, en el empate 1-1 en Santa Fe. Posteriormente, cayó frente a Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto y Talleres de Remedios de Escalada, replicando características de abatimiento vistas con entrenadores anteriores.

Lo que viene para el Colón de Medrán

El calendario que le queda a Colón incluye la recepción de Deportivo Morón, una visita a Estudiantes de Buenos Aires y el cierre ante CADU, en Santa Fe.

Con nueve puntos de ventaja sobre CADU y ocho sobre Talleres de Remedios de Escalada, los dos equipos en zona de descenso, Colón podría asegurar la permanencia incluso perdiendo los tres partidos restantes, dependiendo de los resultados de sus rivales directos.

Por lo pronto, Medrán seguirá al frente del equipo, en busca de consolidar la permanencia y cerrar la temporada con tranquilidad en la Primera Nacional.