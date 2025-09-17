Mariano Navone sufrió una dura derrota y eliminación en Hangzhou

Uno Santa Fe | Ovación | Mariano Navone

El argentino Mariano Navone perdió ante el estadounidense Learner Tien por 5-7, 6-3 y 6-4 y quedó eliminado del ATP 250 de Hangzhou.

17 de septiembre 2025 · 12:42hs
El debut de Mariano Navone en la gira asiática no tuvo el final esperado. El argentino cayó en la primera ronda del ATP 250 de Hangzhou ante el joven estadounidense Learner Tien por 5-7, 6-3 y 6-4 en dos horas y 24 minutos de juego.

Navone, que venía de un descanso tras su participación en el US Open, llegó a estar 3-1 arriba en el set decisivo, pero no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo el partido.

El encuentro había comenzado de manera favorable para el tenista de 9 de Julio, que tras un mal arranque logró remontar un 0-3 en el primer set y cerrarlo por 7-5. Sin embargo, Tien recuperó terreno, donde un quiebre temprano le bastó para empatar el encuentro.

En el tercero, pese a que Navone parecía encaminarse a la victoria, el estadounidense reaccionó con autoridad y ganó cuatro juegos consecutivos para sellar su clasificación.

Esta derrota representa la tercera caída consecutiva para Navone, quien acumula un registro de 18 victorias y 21 derrotas en la temporada, con los cuartos de final en el ATP 250 de Buenos Aires como su mejor actuación.

Además, el argentino exhibe un flojo desempeño en canchas duras, donde su récord es de 11 triunfos y 21 derrotas, lo que vuelve a poner en evidencia sus dificultades en esta superficie.

Dos victorias y una derrota para los argentinos en Bad Waltersdorf

El argentino Thiago Tirante no pudo extender su buen momento y quedó eliminado en la primera ronda del Challenger de Bad Waltersdorf. El platense perdió ante el italiano Gabriele Piraino, quien ingresó al cuadro principal como Lucky Loser, por 6-2, 1-6 y 4-6.

En contraste, Román Burruchaga tuvo un debut sólido y avanzó a la segunda ronda del certamen austríaco. El número 146 del ranking ATP barrió al lituano Vilius Gaubas por 6-2 y 6-1 y ahora se medirá ante el brasileño Thiago Monteiro en busca de un lugar en los cuartos de final.

El otro argentino que logró avanzar fue Facundo Díaz Acosta, quien sorprendió al séptimo preclasificado, el colombiano Daniel Galán, por 6-4 y 6-2. Con esta victoria, se sumará a Burruchaga en los octavos de final y enfrentará al alemán Marvin Moeller o al checo Hynek Barton en la próxima instancia.

