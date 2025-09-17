Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Alfredo Berti analiza cambios y tiene una duda en Independiente Rivadavia, rival del líder Unión este sábado desde las 16.45 en el 15 de Abril.

17 de septiembre 2025 · 08:28hs
Independiente Rivadavia atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura y necesita con urgencia reaccionar si pretende acercarse a los puestos de clasificación para pelear por un lugar en los playoffs. Con apenas ocho unidades y ubicado en la 13ª posición de la Zona A, el equipo mendocino no logra encontrar regularidad y está obligado a cambiar la imagen cuanto antes.

La oportunidad se le presentará este sábado desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, donde enfrentará a Unión por la novena fecha. La misión no será sencilla: el Tatengue llega entonado tras vencer a Gimnasia en La Plata, triunfo que lo dejó en lo más alto de la tabla junto a Barracas Central.

En este contexto, el entrenador Alfredo Berti planea mover piezas. Aunque mantendrá la estructura táctica de las últimas jornadas, todo indica que implementará al menos dos modificaciones:

  • Leonard Costa, ya recuperado de la suspensión por expulsión, regresará a la zaga central y ocupará el lugar de Alejo Osella.

  • En la mitad de la cancha, Ezequiel Bonifacio se perfila para ser titular en lugar de Mauricio Cardillo, en un sector donde el DT aún busca respuestas.

Además, existe la posibilidad de que el goleador Alex Arce vuelva al once inicial. Si eso ocurre, quien dejaría su lugar sería Fabrizio Sartori.

Los 11 en los que piensa Berti, con una duda

De esta manera, la probable formación de la Lepra sería: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa y Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Tomás Bottari, Maxi Amarfil y Luciano Gómez; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce o Fabrizio Sartori.

En lo que va del torneo, Independiente Rivadavia apenas pudo ganar dos partidos (ante Barracas Central y Argentinos Juniors), muy lejos de lo que esperaba su gente. Por eso, más allá del Clausura, el gran desafío del elenco mendocino pasa por recuperar confianza de cara a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará al vencedor de la serie entre River y Racing.

