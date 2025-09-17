Uno Santa Fe | Santa Fe | familia

La familia de Claudia Decurgez pintará una estrella en Santo Tomé a un año de su muerte

Mientras avanza la causa judicial contra Nicolás Mattioli por homicidio culposo la familia de la mujer invita a participar del homenaje a un año de su muerte

17 de septiembre 2025 · 11:34hs
Se cumple un año del fallecimiento de Claudia Decurgez 

A un año del trágico fallecimiento de Claudia Laura Decurgez, la mujer de 38 años que murió tras ser embestida por la camioneta Ford Ranger conducida por Nicolás Mattioli, su familia y allegados realizarán un emotivo homenaje en Santo Tomé.

El acto será este sábado 21 de septiembre a las 17.30 en la esquina de Avenida Richieri y Libertad, donde ocurrió el siniestro vial. Allí se pintará y colocará una estrella con su nombre para recordar su vida y visibilizar la temática de los accidentes de tránsito en la región.

Familia de Claudia Decurgez pintará una estrella en Santo Tomé a un año de su muerte

Homicidio culposo

El trágico hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2024, cuando Claudia Decurgez circulaba en bicicleta y fue embestida por el vehículo que regresaba de Rosario tras varios shows del cantante. La Fiscalía determinó negligencia del conductor y descartó consumo de alcohol o drogas.

En las últimas semanas, la Cámara de Apelaciones confirmó que Nicolás Mattioli será juzgado en un juicio oral y público por homicidio culposo, tras rechazar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa.

La causa judicial contra Nicolás Mattioli

En las últimas semanas, la Cámara de Apelaciones confirmó que Nicolás Mattioli será juzgado por homicidio culposo. El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa del imputado, que buscaba la suspensión del juicio a prueba como salida alternativa.

La defensa había ofrecido una indemnización de 10 millones de pesos y trabajos comunitarios como reparación, propuesta que fue desestimada en primera instancia y ahora ratificada por la Cámara. De esta forma, el cantante deberá enfrentar un juicio oral y público por la muerte de Claudia Decurgez ocurrida en septiembre de 2024.

