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La Selección argentina confirmó el estadio para el amistoso ante Guatemala

La Bombonera será el lugar elegido para el partido que la Selección Argentina animará ante Guatemala.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 11:21hs
La Selección argentina confirmó el estadio para el amistoso ante Guatemala

La Selección argentina confirmó que jugará ante Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, en lo que será el último amistoso previo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La última presentación en La Bombonera fue en noviembre de 2024, cuando Argentina derrotó 1-0 a Perú con gol de Lautaro Martínez, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Selección argentina, con una imagen de “La Bombonera” y el capitán Lionel Messi de fondo.

El encuentro entre los dirigidos por Lionel Scaloni y sus pares de Guatemala será el martes 31 de marzo.

Guatemala, en reemplazo de la Finalissima para la Argentina

Originalmente, en esta fecha FIFA la Selección se iba a enfrentar el 27 de marzo con España en la Finalissima, que es la competición que enfrenta a los campeones de América y Europa. Sin embargo, el encuentro que se iba a disputar en el Estadio Icónico de Lusail en Qatar se suspendió debido a la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El encuentro ante Guatemala será el único amistoso de la Argentina en esta fecha FIFA, por lo que los campeones de mundo llegarán al Mundial con un solo partido disputado en este 2026.

Selección Argentina Guatemala Bombonera
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