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La Selección Argentina goleó a Benín en una emocionante despedida de Lionel Messi

El Monumental vivió un martes especial con el triunfo 3-0 de la Selección Argentina 3-0 ante Benín en la emocionante despedida de Lionel Messi

6 de octubre 2026 · 20:07hs
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La Selección Argentina goleó a Benín en una emocionante despedida de Lionel Messi

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La Selección Argentina goleó a Benín en una emocionante despedida de Lionel Messi

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La Selección Argentina, en lo que fue el último partido de Lionel Messi, goleó este martes por la noche por 3 a 0 a Benín en el Estadio El Monumental en el tercer encuentro amistoso de la fecha FIFA.

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Con los goles de Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y Lionel Messi, todos en el segundo tiempo, el capitán argentino tuvo su despedida con una victoria sin inconvenientes ante el elenco africano.

Durante la primera mitad, el conjunto africano ofreció una firme resistencia táctica y generó opciones claras que exigieron intervenciones determinantes del arquero Emiliano Martínez para mantener el marcador en cero. Por su parte, el capitán Messi dispuso de ocasiones para abrir el marcador, aunque sin lograr concretar.

El trámite del partido cambió drásticamente en el inicio del complemento, ya que a los tres minutos del segundo tiempo, Messi ejecutó un tiro de esquina preciso que Nicolás Otamendi conectó en el área chica para establecer el 1 a 0.

Tras el gol, el veterano defensor fue sustituido y ovacionado por el público, motivo con el que concluyó de este modo su trayectoria con la camiseta nacional. Posteriormente, con las modificaciones dispuestas por el director técnico Lionel Scaloni, Argentina encontró mayores espacios en la defensa rival.

Messi asistió a Nico Paz, quien definió con un remate de zurda al segundo palo para sellar el 2 a 0 y, con este pase, el capitán alcanzó las 70 asistencias en su historial con el equipo argentino. El marcador final se concretó tras una falta dentro del área cometida sobre Agustín Giay, cuando el árbitro sancionó la pena máxima y Messi ejecutó el penal engañando al arquero rival hacia la izquierda para registrar el 3 a 0 definitivo.

Este tanto representó el gol número 126 de su carrera internacional en su partido de despedida oficial de la Selección argentina.

Formaciones de Argentina y Benín

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Marcel Dandjinou; Liam Omore, Yohan Roche, Mohamed Tijani, Tamimou Ouoro; Sessi D'Almeida, Hassane Imourane; Rodolfo Aloko, Junior Olaïtan, Yamirou Ouorou; Aiyegun Tosin. DT: Gernot Rohr.

Goles en el segundo tiempo: 3m Nicolás Otamendi (A); 16m Nicolás Paz (A); 26m Lionel Messi -penal- (A).

Cambios en el segundo tiempo: 8m Lisandro Martínez por Otamendi (A); Facundo Medina por Tagliafico (A); 14m Nicolás Paz por De Paul (A); 15m Nicolás González por Álvarez (A); 19m Matteo Ahlinvi por Olaitan (B); Junior Olougbade por Y. Ouorou (B); 30m Charlemagne Azongnitode por T. Ouorou (B); Saturnin Allagbe por Dandjinou (B); 33m Leonel Flores por Lautaro Martínez (A); Giovani Lo Celso por Mac Allister (A); Franco Mastantuono por Romero (A); Exequiel Palacios por E. Fernández (A); 45m Sahid Ngobi por Aloko (B); Samadou Attidjikou por Imourane (B).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Fernando Véjar.

VAR: José Cabero.

Selección Argentina Lionel Messi Benín
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