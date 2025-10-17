La Selección Argentina Sub 20, con un cambio y una duda de cara a la final del Mundial

Uno Santa Fe | Ovación | Selección

La Selección Argentina que dirige Diego Placente tendrá una variante para jugar la final ante Marruecos y el DT además mantiene una duda

17 de octubre 2025 · 22:09hs
Después de lo que fue la gran victoria por 1-0 ante Colombia en las semifinales del Mundial de Chile, el foco de la Selección Argentina Sub 20 ya está puesto en la final del domingo, ante Marruecos. Así, para el duelo definitorio, el entrenador de la Albiceleste, Diego Placente, prepara un cambio, mantiene una duda y hasta podría modificar el sistema táctico.

Un cambio y un interrogante para jugar la final

Por un lado, la duda pasa por el mediocampo, con Valentino Acuña y Tobías Andrada en pugna para sumarse a Tomás Pérez y Milton Delgado. Hasta ahora, el jugador de Newell's ha sido el titular y corre con ventaja para mantenerse en el equipo, pero la duda persiste y el pibe de Vélez mete presión.

En tanto, el cambio que podría darse en el equipo sería la salida de Ian Subiabre y el ingreso de Maher Carrizo. De suceder esta modificación, entonces el sistema táctico viraría hacia un 4-3-3, con el delantero de Vélez como acompañante de Gianluca Prestianni y Alejo Sarco en la ofensiva.

De esta manera, el equipo se perfila para enfrentar a Marruecos en la final sería con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Acuña o Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.

Por lo pronto, el combinado nacional tendrá un entrenamiento esta tarde, desde las 18, y mañana tendrá la prueba final, seguramente ya con un once confirmado. Mientras tanto, Placente ultima detalles de un plantel que busca hacer historia una vez más.

