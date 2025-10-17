Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

El combinado campeón del mundo y bicampeón de América subió un escalón en la clasificación mundial tras la última doble fecha de amistosos contra Venezuela y Puerto Rico

17 de octubre 2025 · 12:44hs
La Selección Argentina recuperó el segundo puesto del ranking FIFA desplazando a Francia al tercer lugar.

La Selección Argentina recuperó el segundo puesto del ranking FIFA desplazando a Francia al tercer lugar.

El par de triunfos en la última doble fecha de amistosos, 1-0 sobre Venezuela y 6-0 ante Puerto Rico, le permitió a la Selección Argentina recuperar terreno en el ranking FIFA: desplazó a Francia y subió al segundo puesto luego de la actualización publicada este viernes.

Argentina en el segundo lugar del ranking FIFA

El avance del combinado albiceleste se apoyó en el empate 2-2 de Les Bleus ante Islandia, resultado que les impidió sostener su posición en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. La Scaloneta, que había perdido el liderazgo en septiembre tras 29 meses en lo más alto, volvió a acercarse a la cima.

Mientras tanto, España mantuvo el primer lugar gracias a sus goleadas ante Georgia (2-0) y Bulgaria (4-0). Esos triunfos consolidaron su dominio y extendieron el final del ciclo de hegemonía argentina iniciado en abril de 2023.

En otro plano, Alemania protagonizó un repunte notable: subió dos posiciones y regresó al top 10, desplazando a Croacia al undécimo puesto. El conjunto balcánico perdió puntos importantes en su camino hacia la próxima Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El top 10 también registró movimientos entre los grandes. Países Bajos trepó al sexto lugar y relegó a Brasil, que viene de caer 3-2 insólitamente con Japón en un amistoso en Tokio. Además, selecciones como Hungría, Escocia, Nigeria y Rumania lograron avanzar dentro del grupo de las cincuenta mejores.

Con vistas al Mundial 2026, habrá 12 cabezas de serie, uno por grupo: tres estarán reservados para los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), y los otros nueve surgirán del ranking que se publicará tras la ventana de noviembre. En ese escenario, Alemania y Croacia aún no tendrían asegurada su condición de preclasificados, aunque los germanos podrían lograrlo si Italia no consigue su boleto.

Top 10 del ranking FIFA

1-España

2-Argentina

3-Francia

4-Inglaterra

5-Portugal

6-Países Bajos

7-Brasil

8-Bélgica

9-Italia

10-Alemania

Selección Argentina FIFA Francia
Noticias relacionadas
scaloni, tras la goleada argentina ante puerto rico: sirve para probar jugadores

Scaloni, tras la goleada argentina ante Puerto Rico: "Sirve para probar jugadores"

messi se convirtio en el maximo asistidor de la historia a nivel selecciones

Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones

scaloni, con un nuevo plan para el amistoso ante puerto rico

Scaloni, con un nuevo plan para el amistoso ante Puerto Rico

argentina fue implacable ante mexico y es semifinalista del mundial sub 20

Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

Lo último

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Último Momento
Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben"

La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

Ovación
Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos