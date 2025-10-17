La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

El combinado campeón del mundo y bicampeón de América subió un escalón en la clasificación mundial tras la última doble fecha de amistosos contra Venezuela y Puerto Rico

El par de triunfos en la última doble fecha de amistosos, 1-0 sobre Venezuela y 6-0 ante Puerto Rico, le permitió a la Selección Argentina recuperar terreno en el ranking FIFA: desplazó a Francia y subió al segundo puesto luego de la actualización publicada este viernes.

El avance del combinado albiceleste se apoyó en el empate 2-2 de Les Bleus ante Islandia, resultado que les impidió sostener su posición en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. La Scaloneta, que había perdido el liderazgo en septiembre tras 29 meses en lo más alto, volvió a acercarse a la cima.

Mientras tanto, España mantuvo el primer lugar gracias a sus goleadas ante Georgia (2-0) y Bulgaria (4-0). Esos triunfos consolidaron su dominio y extendieron el final del ciclo de hegemonía argentina iniciado en abril de 2023.

En otro plano, Alemania protagonizó un repunte notable: subió dos posiciones y regresó al top 10, desplazando a Croacia al undécimo puesto. El conjunto balcánico perdió puntos importantes en su camino hacia la próxima Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El top 10 también registró movimientos entre los grandes. Países Bajos trepó al sexto lugar y relegó a Brasil, que viene de caer 3-2 insólitamente con Japón en un amistoso en Tokio. Además, selecciones como Hungría, Escocia, Nigeria y Rumania lograron avanzar dentro del grupo de las cincuenta mejores.

Con vistas al Mundial 2026, habrá 12 cabezas de serie, uno por grupo: tres estarán reservados para los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), y los otros nueve surgirán del ranking que se publicará tras la ventana de noviembre. En ese escenario, Alemania y Croacia aún no tendrían asegurada su condición de preclasificados, aunque los germanos podrían lograrlo si Italia no consigue su boleto.

Top 10 del ranking FIFA

1-España

2-Argentina

3-Francia

4-Inglaterra

5-Portugal

6-Países Bajos

7-Brasil

8-Bélgica

9-Italia

10-Alemania